Morreu a lenda do blues britânico John Mayall

Através de um comunicado emitido por seus familiares, foi confirmada nesta terça-feira, 23 de julho, a morte aos 90 anos do músico John Mayall, considerado por muitos como uma glória do blues britânico e grande influenciador de diversos artistas que fizeram história no rock como Eric Clapton, Mick Fleetwood, David Gilmour e Jimmy Page.

"Com o coração apertado, damos a notícia de que John Mayall faleceu em paz em sua casa na Califórnia em 22 de julho de 2024, cercado por sua amada família. Os problemas de saúde que levaram John a encerrar sua épica carreira de turnês finalmente o levaram à paz, um dos maiores guerreiros da estrada deste mundo. John Mayall nos deu noventa anos de esforços incansáveis para educar, inspirar e entreter", declarou a mensagem.

Os familiares acrescentaram que, quando faleceu, estava com seus 6 filhos, Gaz, Jason, Red, Ben, Zak e Samson, sete netos e quatro bisnetos, além de suas ex-esposas Pamela e Maggie.

Pioneiro do blues no Reino Unido

John Mayall nasceu em Macclesfield, cresceu em Cheadle, Grande Manchester, e começou sua longa e frutífera carreira musical no início dos anos 60 com a formação da banda Bluesbreakers. É creditado por ter contribuído para o ressurgimento do blues no final dos anos 1960 e foi descrito como o "pai do blues britânico".

Os Bluesbreakers começaram a tocar no Marquee Club, um clube localizado no coração do West End de Londres. Em 1964, a banda gravou duas músicas: ‘Crawling Up a Hill’ e ‘Mr James’. Mas não foi até abril de 1965, quando o ex-guitarrista do Yardbirds, Eric Clapton, substituiu Roger Dean, que a carreira de Mayall realmente decolou.

Os Bluesbreakers têm sido considerados como um campo de treino para outros músicos importantes, incluindo John McVie e Peter Green dos Fleetwood Mac, Mick Taylor, que tocou com os Rolling Stones, Harvey Mandel e Larry Taylor dos Canned Heat.

John Mayall foi nomeado Cavaleiro do Império Britânico, recebeu duas indicações ao Grammy e recentemente foi admitido no Rock and Roll Hall of Fame.