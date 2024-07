Homem se passa por Justin Bieber e Billie Eilish e ganha mais de US$ 3 milhões

O poder do engano às vezes atinge proporções incalculáveis. Foi o caso de Terrence Morris, um homem de 42 anos, que organizou e executou um golpe milionário contra organizadores de concertos, fazendo-se passar por artistas como Justin Bieber e Billie Eilish em contratos de trabalho.

ANÚNCIO

Em cumplicidade com um homem, a armadilha foi desenvolvida através de uma grande quantidade de e-mails e contratos falsos, nos quais falsificava a assinatura dos famosos para cometer o crime, inclusive, em algumas ocasiões contratavam imitadores para se passarem pelos artistas.

Justin Bieber Captura de tela

Detenção e punição

Na última segunda-feira, 22 de julho, Morris foi condenado a 57 meses de prisão, conforme anunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em fevereiro, ele se declarou culpado de conspirar para cometer "fraude postal e eletrônica e acusações agravadas de roubo de identidade", detalharam.

O seu cúmplice, identificado como Blake Kelly, de 37 anos, era de Los Angeles, Califórnia, e tinha assumido a sua culpa um mês antes de Morris, em janeiro, pelos mesmos crimes. Ambos foram acusados de ‘falsificar e utilizar a assinatura de Justin Bieber em contratos de concertos falsos e fraudulentos’.

O primeiro registro de fraudes ocorreu entre dezembro de 2019 e março de 2020, quando Morris e Kelly enganaram uma de suas vítimas em aproximadamente US$ 1,3 milhões. O esquema incluiu até mesmo a contratação de imitadores para se passarem pelos artistas que afirmavam representar durante uma videochamada.

Morris enganou em outubro de 2020 uma segunda pessoa da mesma forma, desta vez em US$ 500 mil. Também houve outra vítima que lhe enviou um cheque de US$ 250 mil pela atuação desses artistas, além disso, entre maio de 2021 e dezembro de 2023, foi responsável por mais duas fraudes de US$ 850 mil