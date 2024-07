Ex-BBB afirma ser o criador de conteúdo adulto que ‘mais vende’

Participante do BBB 20 ganha prêmio do reality produzindo conteúdo +18

O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa, disse que ele é o produtor de conteúdo adulto que mais fatura na plataforma brasileira Privacy, que reúne também outros famosos e participantes do BBB.

“Sou o produtor de conteúdo adulto que mais rentabilizou em 15 dias em uma única foto e em um mês. Depois de quatro anos, eu sou o que mais vende”, contou ele ao GShow.

Hadballa disse ainda que já conquistou tranquilidade financeira e o prêmio do Big Brother Brasil 20, ou seja, R$ 1,5 milhão.

“Ganhei o prêmio do BBB que não foi preciso ganhar lá dentro. Deu uma condição muito boa para gente, rentabilizou bastante. Não tivemos coisas ruins, pontos negativos com relação a isso”, contou o ex-BBB, que reafirmou que a produção de conteúdo deu “condições até hoje”.

Fora da web

Antes de fazer sucesso com o público +18, Hason Nery foi treinador do VEC, equipe da segunda divisão do Campeonato Mineiro, mas acabou sendo demitido.

Depois, ele atuou como auxiliar técnico do Pas de La Casa, equipe de Andorra, país da Europa, onde o influenciador atualmente passa férias.

Hadson Hadballa participou do "BBB 20" e faz sucesso na web (Reprodução)

Proposta picante

O ex-BBB garante que não há limites para os pedidos dos fãs. Segundo o ex-brother do BBB 20, um seguidor mandou uma mensagem privada no Instagram para saber se ele estaria disponível para um encontro íntimo.

“Queria na verdade uma sessão com o senhor me humilhando, sendo macho escroto. Meu sonho”, teria dito o fã ao ex-participante do reality show da Globo.

Na mesma conversa privada, Hadballa foi questionado se venderia uma cueca usada e o famoso disse que riu da situação, mas o fã insistiu e perguntou qual seria o valor cobrado pela peça íntima.

O ex-BBB cobrou por volta de R$ 300, mas o fã fez mais um pedido inusitado: “Goza nela também?”, deixando o influenciador digital sem jeito.