Após susto nos fãs, esposa diz que Silvio Santos ‘está ótimo’

Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo

A saúde de Silvio Santos ainda preocupa os fãs do apresentador de 93 anos, mas a esposa Íris Abravanel garantiu que o dono do Baú está muito bem e nem precisava ficar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar da gripe H1N1.

ANÚNCIO

A autora da novela ‘A Caverna Encantada’ (SBT) aproveitou a coletiva de imprensa para acalmar os fãs de Silvio e disse que ele foi levado ao centro médico por causa de uma febre.

Mas, segundo ela, o dono do SBT não precisava ter ficado por lá: “Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era e, depois dos exames, soube que era Influenza”, disse a autora durante o evento.

Ela também agradeceu a preocupação e os desejos de melhoras dos fãs e amigos: “Sou muito grata pelo carinho que todos têm com o meu marido, porque ele merece”.

Diagnóstico de H1N1

Num primeiro momento, a assessoria do SBT negou que Silvio Santos estivesse com a gripe H1N1, informação dada pelo jornal Folha de S. Paulo. Mas, foi durante o ‘Chega Mais’ que Michelle Barros informou os fãs que a notícia era verdadeira.

“O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A. Ele está sendo medicado no hospital e a família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem”, ressaltou a jornalista.

A herança

Antes de Silvio Santos parar no hospital, sua filha mais velha, Cintia Abravanel, falou à coluna F5, da Folha de S. Paulo, que o pai já discute os detalhes que envolvem a herança milionária que ele deixará para suas filhas e esposa.

O dono do SBT já definiu com quem fica a emissora, segundo Cintia: “O SBT é das minhas irmãs. Agora, se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”.