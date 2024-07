Lançamentos da Netflix para a quarta semana de julho: que chega de 22 a 28 do mês

Todas as semanas chegam novas séries e filmes para os usuários da Netflix e o quarto de julho não será exceção. Entre os dias 22 e 28 deste mês, a plataforma adicionará dezenas de títulos inéditos.

O bloco de conteúdo inclui a última temporada da bem-sucedida série ‘Elite’, um filme de comédia com Mauricio Ochmann, um emocionante filme de ficção científica sul-coreano e uma série de comédia negra medieval.

Em resumo, a programação do gigante do streaming para os próximos sete dias tem um pouco de tudo para cativar todos os tipos de assinantes possíveis ao redor do mundo.

Séries, filmes e tudo o que chega à Netflix na quarta semana de julho

Por isso, a seguir, apresentamos quatro das produções mais atraentes que chegam à Netflix de 22 a 28 de julho. Em seguida, você encontrará o restante dos projetos que estreiam neste período.

Decameron

Amar Chadha-Patel, Leila Farzad e Lou Gala estrelam esta série de comédia negra inspirada na coleção de contos ‘Decameron’ escrita por Giovanni Boccaccio entre 1351 e 1353.

Sinopse: Enquanto a peste bubônica assola a Itália, um grupo de nobres e servos se refugia em uma mansão, onde sua luxuosa fuga se transforma em caos.

Data de lançamento: 25 de julho

Elite (temporada 8)

A bem-sucedida série juvenil chegará ao fim esta semana com a estreia de sua oitava e última temporada. Valentina Zenere, André Lamoglia e Carmen Arrufat são algumas das estrelas da temporada.

Sinopse: A chegada dos irmãos Emilia e Héctor Krawietz, líderes da Alumni, a associação de ex-alunos, abala as estruturas da escola.

Data de lançamento: 26 de julho

Nem Tudo é Negociável

Mauricio Ochmann, Leonardo Ortizgris e Tato Alexander lideram o elenco deste filme de comédia e intriga que manterá os espectadores atentos durante toda a sua duração.

Sinopse: O negociador de reféns Alan Bender é chamado para resgatar o presidente de um sequestro, mas também precisa mediar pela sua própria esposa e seu casamento.

Data de lançamento: 26 de julho

Wonderland

Tang Wei, Suzy e Park Bo-gum são as estrelas principais deste filme sul-coreano de ficção científica que promete cativar os espectadores do início ao fim com as histórias de seus protagonistas.

Sinopse: Quando a IA permite que aqueles que estão passando por um luto se comuniquem com seus entes queridos, uma comissária de bordo e uma mãe precisam descobrir o significado da realidade e da humanidade.

Data de lançamento: 26 de julho

As restantes produções que chegam à Netflix de 22 a 28 de julho são: