Deborah Secco impressiona fãs ao usar biquíni fio-dental em viagem

Deborah Secco impressiona fãs ao usar biquíni com calcinha fio-dental durante as férias com a filha

As férias de Deborah Secco no Quênia, na África Ocidental, estão dando o que falar. Desta vez, os seguidores da atriz de 44 anos foram surpreendidos com uma foto ousada publicada nos stories do Instagram.

Na foto, Deborah aparece aproveitando para colocar o bronzeado em dia, usando um biquíni preto no estilo tomara que caia, mas com duas calças finas e a calcinha fio-dental.

Aproveitando as férias

Nessas férias, a protagonista da novela Elas por Elas (Globo) não está sozinha. Ela aproveita os dias de descanso ao lado de Maria Flor, sua filha de 8 anos.

Antes de desembarcar no Quênia, as duas passaram uma temporada em Paris, Orlando e fizeram um cruzeiro da Disney.

Fim do casamento

Em abril, a assessoria de imprensa da atriz Deborah Secco confirmou o fim do relacionamento com Hugo Moura, com quem estava casada havia 9 anos.

“Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto”, disse o comunicado.

O casal se conheceu em 2014, após troca de curtidas pelo Instagram. No ano seguinte, a atriz ficou grávida de Maria Flor.

Declarações polêmicas

Durante o namoro e casamento, a atriz da Globo fez muitas declarações sobre o envolvimento com o surfista, inclusive que eles tinham um relacionamento aberto.

Ela chegou a dizer ainda que eles chegaram a transar até 10 vezes por dia no início do namoro e também sobre o membro do rapaz: “Além de grande e grosso, ele é duro”, disse ela em uma entrevista.

Porém, aos poucos a famosa afirmava que Hugo não queria aparecer em eventos públicos: “Ele não é mais ator, começou a trabalhar atrás das câmeras, hoje dirige, fotografa. Então, cada vez mais, tenho evitado expor ele”.