Cadê o Ben Affleck? Jennifer Lopez comemora 55 anos com festa temática

A suposta separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck ganhou um novo capítulo neste fim de semana, quando a cantora comemorou seus 55 anos longe do ator e disse que seu dia foi “ótimo”.

A festa de JLo aconteceu no sábado (20), durante suas férias de verão. Mas, os parabéns serão dados apenas na quarta-feira (24), data em que a celebridade foi registrada no cartório.

Sem Ben Affleck por perto, JLo escolheu uma comemoração inspirada em ‘Bridgerton’, série de sucesso da Netflix. Ela inclusive fez parte da organização para tudo ficar do jeitinho que gosta.

A festa temática da artista aconteceu na mansão localizada em Southampton, Nova York, e contou com a presença de amigos íntimos e familiares, como a mãe Guadalupe Rodríguez.

À beira do divórcio?

Os boatos de separação não são novos. Nos últimos meses, o casal enfrenta os relatos e perguntas dos fãs que querem saber se eles ainda lutam pelo casamento ou não.

Há relatos de que Jennifer está procurando uma nova residência com a ajuda do corretor de imóveis Santiago Arana, da The Agency, mesma agência que contratou Marcello Antony como corretor de imóveis de luxo em Portugal.

Os altos e baixos do casamento

A relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido uma montanha-russa desde o início nos primeiros anos de 2000. Depois de um noivado fracassado e anos de separação, seu reencontro foi recebido com entusiasmo por seus fãs.

No entanto, a vida sob os holofotes da mídia tem sido um desafio constante. O casal tem tido que navegar pela pressão da fama, os compromissos profissionais e as complexidades de suas vidas pessoais.

A recente ausência do anel de noivado de Jennifer em suas postagens no Instagram poderia ser um sinal deliberado, ou simplesmente uma coincidência. No entanto, esse pequeno detalhe tem sido suficiente para alimentar teorias sobre uma possível separação. As decisões sobre o que compartilhar e o que omitir nas redes sociais podem ser estratégicas, especialmente para figuras públicas de alto perfil como JLo.

No meio desses rumores, é importante considerar o impacto das especulações na vida privada de Jennifer e Ben. A pressão de manter uma imagem pública perfeita pode ser esgotante e, às vezes, os casais precisam de espaço para resolver seus problemas fora dos holofotes.