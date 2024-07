O golpe final que deixaria claro o rompimento total entre JLo e Ben Affleck

Têm sido semanas de comentários, acusações, especulações e dezenas de rumores na mídia e redes sociais sobre o relacionamento das celebridades Jennifer Lopez e Ben Affleck. Diz-se que o casal, que se casou em Las Vegas em 2022, está totalmente imerso em uma série de problemas que os mantêm bastante distantes.

No meio de rumores de divórcio, JLo e Ben Affleck colocam à venda sua mansão em Los Angeles

Apesar dos inúmeros rumores de um possível divórcio, Jennifer Lopez e Ben Affleck têm tentado lutar para salvar o seu amor, mas agora decidiram vender a sua casa familiar, um claro sinal de que não há volta atrás. Embora tenha sido pura especulação, a propriedade está no mercado e a sua venda já é do conhecimento público.

A casa que foi lar do casal e possui mais de 10 quartos, 24 banheiros e mais de 3 mil metros de espaço, foi colocada à venda publicamente nesta quinta-feira, 11 de julho, de acordo com as informações fornecidas pelo site People.

A mansão está avaliada em mais de 60 milhões de dólares

“A casa de Bennifer está oficialmente à venda. Um mês depois de descobrirem que Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam discretamente tentando vender sua mansão em Beverly Hills, o casal colocou a propriedade à venda publicamente por 68 milhões de dólares”, revela o site web etonline.

De acordo com o anúncio, a casa foi comprada em maio de 2023 por mais de 60 milhões de dólares e foi completamente renovada com o mais alto nível de qualidade.

A saída da mansão para o mercado ocorre depois que Ben Affleck e JLo passaram o 4 de julho separados. Enquanto a atriz viajava pela Europa, ele, também diretor de cinema, ficou em Los Angeles.