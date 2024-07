Os fãs de Selena Gomez criticam as “red flags” do seu namorado

Pediram à cantora para ter cuidado com o namorado

Selena Gomez é uma das cantoras e atrizes mais famosas e bem-sucedidas, e aos 31 anos ela se sente mais plena do que nunca, não apenas por sua carreira, mas também por seu relacionamento amoroso.

ANÚNCIO

E é que a famosa teve relacionamentos anteriores que não terminaram muito bem, um com o Justin Bieber e outro com The Weeknd, e saiu muito machucada.

No entanto, após passar alguns anos solteira e dar a si mesma tempo para se curar, a atriz decidiu se dar uma nova chance no amor e está com o produtor, que parece fazê-la feliz.

Ela mesma confessou isso, garantindo que ele é a melhor coisa que já lhe aconteceu e está em seu coração, embora muitos de seus fãs não tenham concordado com seu relacionamento.

O jovem tem sido criticado por muitas razões, principalmente por sua vestimenta, pois afirmam que ele se veste como um “indigente”, enquanto ela sempre parece uma “deusa”.

As famosas “red flags”

Selena Gomez tem mostrado seu amor e seu relacionamento com Benny Blanco em suas redes sociais, compartilhando fotos que mostram seus momentos mais românticos e cheios de amor.

No entanto, em muitas pessoas, os gestos do namorado têm gerado rejeição, pois muitos acham que ele não age como um cavalheiro e chega a ser vulgar.

ANÚNCIO

Em muitas fotos em que ele a abraça ou beija alguma parte do corpo dela, ele parece estar segurando o peito dela, o que muitas acharam “terrível” e até mesmo uma “red flag”, já que afirmam que um homem bom e com boas intenções não teria esse gesto.

Nas redes criticam o namorado por esse gesto nas fotos com Selena Instagram (@selenagomez/Instagram)

“Esse homem sempre está em cima dos peitos, que absurdo 😮”, “Por que esse cara sempre tem que ficar agarrando os seios dela? 🙄”, “ninguém é fã do relacionamento deles”, “Que cafona esse cara sempre agarrando ela”, “Mão de mau gosto 🙄”, “Por que ele a degrada dessa maneira?”, “nota-se que ele só a vê como algo sexual, não sente amor real por ela, é um sinal de alerta Sel, por favor, preste atenção”, e “ele é tão vulgar, se a amasse não a agarraria assim em todas as fotos”, são alguns dos comentários.

Além disso, também o criticam por sempre sair sério e com cara de "aborrecido" nas fotos com ela, enquanto a também cantora sempre aparece sorridente e apaixonada.

Apesar das críticas e ataques, Selena deixa claro que está vivendo seu melhor momento e não se importa com o que os outros dizem, pois já estão quase completando um ano juntos e o relacionamento deles está muito sério.