JLo e Ben Affleck: como os filhos deles têm sofrido as consequências da separação

Jennifer Lopez e Ben Affleck conseguiram formar uma família junto com seus filhos, que têm demonstrado que se dão muito bem após as constantes saídas e passeios juntos, onde exibem sua cumplicidade e proximidade, especialmente Emme Muñiz e Seraphina Affleck, que têm a mesma idade e gostos.

ANÚNCIO

Apesar disso, o relacionamento do casal não aconteceu como esperavam, surgindo rumores de divórcio apenas dois anos após terem subido ao altar. Embora os apelidados ‘Bennifer’ não tenham confirmado a separação, estariam vendendo a sua mansão em Beverly Hills, que adquiriram em 2023, além de algumas das valiosas posses que compraram juntos.

Seus filhos seriam os mais prejudicados entre os problemas matrimoniais devido ao bom relacionamento que haviam estabelecido e à convivência que mantinham.

Enquanto Jennifer Lopez tem tirado férias sozinha, Ben Affleck foi visto se mudando e alugando uma casa perto de sua ex-esposa Jennifer Garner para manter contato com seus filhos mais velhos.

“Ben ainda está morando na casa alugada em Brentwood. Ele está lá há cerca de dois meses. Parece estar bem. Ele está no escritório todos os dias e parece concentrado no trabalho. Embora também passe tempo com seus filhos”.

Embora ambos tenham tentado estar presentes em alguns eventos escolares de seus filhos, o distanciamento é evidente pela falta de passeios e saídas como costumavam fazer meses atrás, o que sugere que a separação também está mantendo distância entre os adolescentes: Emme, Max, Violet, Seraphina e Samuel.

Uma fonte teria informado ao DailyMail que os filhos do casal estão desejando que eles se reconciliem, pois não conseguem conceber um divórcio entre eles devido ao amor que se têm.

ANÚNCIO

"As crianças acreditam que Jennifer e Ben estão realmente e profundamente apaixonados, como almas gêmeas, e não querem que se divorciem. Querem que resolvam seus problemas, para o bem ou para o mal, como dizem em seus votos. E acreditam que ambos devem continuar se consultando e discutindo o assunto, mesmo que seja doloroso. Sentem que se fizerem e disserem as coisas certas, poderia haver mais paz", disse.

Os pequenos esperam poder celebrar em família no próximo 24 de julho, data em que a diva do Bronx celebrará seus 54 anos.

“Há esperança de que todos possam celebrar juntos uma festa familiar tranquila em Los Angeles”, acrescentou.