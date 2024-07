Todas as séries e filmes que você deve assistir para entender 'Agatha All Along'

“Agatha All Along” é a aguardada série da Marvel que trará de volta a bruxa Agatha Harkness, que formará um covil para tentar recuperar seus poderes.

ANÚNCIO

No final de "WandaVision", a Feiticeira Escarlate tirou todos os poderes de Agatha, apagou sua memória e a manteve contida na cidade de Westview.

Graças à ajuda de um adolescente gótico, Agatha Harkness (interpretada novamente por Kathryn Hahn), quebra o feitiço dessa "prisão" para ajudá-lo a completar o Caminho das Bruxas.

O que assistir antes da estreia de ‘Agatha All Along’?

Embora todos os filmes e séries do MCU estejam relacionados por serem baseados no mesmo universo, não é necessário assistir a toda a filmografia da Marvel para entender "Agatha All Along".

Na verdade, você só precisa assistir a uma série e um filme. A primeira, como era de se esperar, é "WandaVision", uma produção onde o personagem Agatha Harkness aparece pela primeira vez.

Na série estrelada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany (Wanda Maximoff e Visão, respetivamente), a feiticeira manteve toda uma cidade sequestrada em uma realidade alternativa da qual ninguém podia escapar. Além disso, de acordo com o trailer de "Agatha All Along", várias mulheres de Westview eram bruxas que faziam parte do coven de Agatha.

Outra referência a ser considerada antes de assistir à nova série da Marvel é o filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", onde o Mago Supremo deve enfrentar sua ex-aliada Wanda Maximoff, que, ao adquirir o Darkhold e se tornar a Feiticeira Escarlate, deseja obter os poderes de América Chávez para viajar pelos multiversos e reencontrar seus filhos Billy e Tommy.

No filme, embora Agatha Harkness não apareça, há menção a vários temas de bruxaria dentro do MCU e destaca o desaparecimento de Wanda Maximoff.