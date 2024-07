“Que homens”: A foto do rei Felipe e do príncipe William que fez mais de uma suspirar

A final da Eurocopa entre Inglaterra e Espanha, garantiu um encontro entre o rei Felipe VI e o príncipe William, já que se tratava do confronto entre as seleções de seus países, que ocorreu no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, e terminou com a vitória dos espanhóis.

Embora tenham sido muitas as celebridades que compareceram ao evento esportivo, todas as atenções se voltaram para os monarcas, que estavam acompanhados de seus filhos George (filho mais velho de William) e a infanta Sofía (filha mais nova de Felipe).

São poucas as vezes em que ambas casas reais se encontram, especialmente com seus filhos, por isso ver o rei da Espanha posando com o futuro rei da Inglaterra causou grande emoção nas redes sociais e a inegável atração física de ambos não passou despercebida.

A foto do rei Felipe VI ao lado do príncipe William

Embora o emocionante encontro tenha colocado os dois países um contra o outro, o rei Felipe VI e o príncipe William deixaram a competição de lado e foram vistos do camarote VIP conversando animadamente e tirando fotos juntos, entre risos e cumplicidade, evidenciando a boa relação que mantêm, o que contrastava com a briga em campo e entre os torcedores das equipes.

Os monarcas exibiram trajes imaculados em azul, mas fizeram uma referência às cores de seus países, no caso do espanhol ele usou uma gravata vermelha, enquanto o inglês optou por um design com listras azuis, brancas e vermelhas, como a bandeira da Inglaterra.

Os elogios não têm faltado nas redes sociais para o rei de 56 anos e o príncipe de 42 pela sua beleza e elegância.

"O rei Felipe parece maravilhoso como sempre. Que cavalheiro tão bonito", "Que homens", "Os dois são bonitos, mas fico com Felipe", "Que classe!", "Esses homens são capa de revista", foram alguns dos comentários.

Outra foto que chamou a atenção nas redes sociais foi um encontro entre a princesa Diana e Felipe VI quando William e Harry eram apenas crianças e o atual monarca espanhol estava atravessando sua adolescência.

Passaram-se um total de 37 anos desde aquele encontro entre a princesa falecida e o rei, e mais de um elogiou novamente a elegância do espanhol e a pequena diferença de idade que se vê atualmente entre ambos apesar da passagem do tempo.