O vídeo de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo que fez milhões de fãs de futebol chorarem

Além das preferências, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi demonstraram ao longo dos anos que são dois dos melhores jogadores de futebol da história, mantendo-se no topo por mais de uma década e criando um debate entre os fãs para escolher seu favorito.

Lionel Messi com 37 anos e Cristiano Ronaldo com 39, estão chegando aos seus últimos dias como jogadores profissionais de futebol. Até mesmo se fala muito sobre o fim de ambos representando seus países, Messi com a Argentina e Cristiano com Portugal após o fim da Copa América e da Eurocopa, respectivamente. Por mais de uma década, a rivalidade entre eles tem visto como cada um alcançou e cumpriu objetivos que engrandecem cada vez mais suas carreiras.

Um vídeo nas redes sociais, feito pelo paquistanês Hamid, viralizou e fez milhares de fãs de futebol chorarem ao ver de perto o final de duas estrelas do futebol mundial.

Lionel Messi

Com o Fútbol Club Barcelona, ao qual esteve ligado por mais de vinte anos, Lionel Messi ganhou 35 títulos, dez da La Liga, quatro da Champions League da UEFA e sete da Copa do Rei. Além disso, com a Argentina, ele tem uma Copa do Mundo (Catar 2022) e duas Copas América (Brasil 2021, EUA 2024).

Frequentemente considerado o melhor jogador do mundo e um dos melhores de todos os tempos, Messi é o único na história que ganhou oito vezes a Bola de Ouro, oito prêmios da FIFA de melhor jogador do mundo, seis Chuteiras de Ouro e dois prêmios de Bola de Ouro em Copas do Mundo.

Messi beija a taça da Copa América AP (Bruna Prado/AP)

Cristiano Ronaldo

Considerado frequentemente o melhor e mais completo jogador de futebol, bem como o maior goleador do mundo, ele é um dos jogadores de futebol mais premiados da história, tendo ganho cinco vezes a Bola de Ouro, cinco prêmios da FIFA de melhor jogador do mundo e quatro Chuteiras de Ouro.

Campeão com o Real Madrid da La Liga em duas ocasiões, duas Supercopas e duas Copas do Rei. Além disso, foi campeão da Liga dos Campeões duas vezes. Também possui uma Eurocopa (França 2016). No entanto, com a Juventus e o Manchester United, conquistou vários torneios locais e internacionais.