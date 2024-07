Filhas de Sarah Jessica Parker são criticadas por looks no tapete vermelho

As filhas da atriz foram criticadas por seus looks no tapete vermelho

Sarah Jessica Parker é uma das atrizes mais famosas de Hollywood que encantou em filmes e séries como ‘Abracadabra’, ‘Sozinho em Casa’ e ‘Sex and the City’.

Um de seus papéis mais icônicos é o de Carrie Bradshaw em ‘Sex and the City’ e ‘And Just Like That’, onde a famosa tem um grande estilo, que se assemelha muito ao seu grande estilo na moda na vida real.

No entanto, além de ser uma ótima atriz e fashionista, ela é uma excelente mãe de três filhos, James, e das gêmeas Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, que já cresceram e são todos adolescentes.

Critica às filhas de Sarah Jessica Parker por estes looks no tapete vermelho

As filhas de Sarah Jessica Parker, Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, que já têm 15 anos, surpreenderam em um tapete vermelho com seus visuais.

As adolescentes desfilaram ao lado de seu pai, o também ator Matthew Broderick, e seu irmão James de 21 anos na abertura da Broadway de ‘¡Oh Mary!’, na cidade de Nova York.

Embora as jovens tenham parecido lindas, foram criticadas por seus looks, uma usava um vestido longo e justo preto com sapatos de salto verde e a outra usava um vestido justo e longo estampado em verde com branco e sapatos de salto branco, e muitos afirmam que não têm o grande estilo de sua famosa mãe.

“Não vejo o estilo Carrie 🤔”, “acho que Sarah ou Carrie deveriam ensinar moda a essas meninas”, “Os sapatos de seu filho estão terrivelmente sujos, ele não parece filho de Sarah Jessica”, “Por que ninguém se parece com a mãe, nem no estilo”, “que a mãe delas dê aulas de moda para elas”, “Sinceramente, não estão todos muito bem vestidos, especialmente as meninas”, “elas precisam de aulas de moda com Carrie ou Sarah”, “um grupo de meninas finalmente usando vestidos, mas esses looks estão horríveis”, e “pesadelo da moda, todas precisam da ajuda da mãe”, foram algumas das reações nas redes.

As filhas da atriz estão começando a aparecer em tapetes vermelhos com seus pais, pois até recentemente, Sarah escondia seus rostos, mas elas estão crescendo e estão se mostrando em público cada vez mais.

Em 2022, as jovens acompanharam sua mãe na estreia de ‘Hocus Pocus 2′ e encantaram com seus vestidos curtos, mas desta vez parece que não foi a melhor escolha das meninas, pelo menos é o que os usuários nas redes sociais estão dizendo. Eles pedem à atriz que as aconselhe melhor, e até mesmo a seu filho James.