‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’ tem estreia garantida na Max

A série brasileira ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’ teve sua estreia garantida na Max. Segundo a plataforma, os seis episódios desta produção estreiam no dia 25 de agosto.

ANÚNCIO

Como é esperado pelos fãs, a série inédita traz flashbacks e recordações dos personagens principais do filme lançado há 20 anos, que é visto como um dos mais populares e rentáveis do Brasil.

A produção estreia na Max com um ar de continuidade da história, já que na sinopse o autor destaca que ‘Cidade de Deus: A Luta não Para’ é uma “continuação adaptada da obra literária de Paulo Lins”.

O autor também deixa bem claro para os fãs que a produção acompanha a história das suas personagens principais, como o trabalho do fotógrafo Buscapé.

Mas também pode ser vista como uma homenagem ao filme ‘Cidade de Deus’, um marco no cinema brasileiro.

O enredo

A história acontece no início dos anos 2000, quando a libertação de um jovem traficante da prisão coloca os moradores da Cidade de Deus encurralados entre traficantes de droga, milícias e autoridades públicas.

Mas a necessidade de escapar a este ciclo faz com que a comunidade se una para enfrentar o opressor.

ANÚNCIO

Teaser oficial

Elenco principal da série

A novidade da Max taz boa parte do elenco principal do filme lançado no início dos anos 2000, como os atores Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira.

Já Andréia Horta, Marcos Palmeira, que vive o protagonista de Renascer, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel e Luiz Bertazzo são os novatos na de ‘Cidade de Deus’.

Novos talentos

O elenco de ‘Cidade de Deus: A Luta não Para’ também dá espaço para os talentos das comunidades do Rio de Janeiro, como Cidade de Deus, Vidigal e Mangueira.