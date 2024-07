Tati Machado assume o Encontro em 2026, segundo colunista

Os boatos de que Tati Machado terá um programa para chamar de seu na Globo continuam viralizando nas redes sociais e parece não querer desaparecer dos bastidores da emissora tão cedo. Agora, o colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua (RedeTV!) revelou que a famosa deve assumir o Encontro em 2026.

O assunto ganhou força depois que a campeã do Dança dos Famosos de 2024 começou a cobrir as férias de Patrícia Poeta no matinal. Vale destacar que Tati teve uma boa aceitação do público, que usa as redes sociais para elogiar sua postura ao lado de Valéria Almeida.

Recentemente, Tati Machado também negou qualquer rixa com Eliana, a nova contratada da Globo que vem chamando a atenção de todos e vai trabalhar com a jornalista de entretenimento no Saia Justa (GNT).

Tati no SBT

A proposta de colocar Tati Machado no comando do Encontro também surge depois que o SBT mostrou interesse na jornalista, que começou sua carreira no canal de Silvio Santos.

Segundo Lo-Bianco, antes desta grande mudança, a Globo pretende fortalecer a imagem de Tati como apresentadora e só depois disso ela substituiria definitivamente Patrícia Poeta do programa que já foi de Fátima Bernardes.

A ida para o GNT

A ida da campeã do Dança dos Famosos para o Saia Justa foi a forma que os diretores da Globo acharam para fazer o teste.

Como o programa é exibido na TV fechada, a jornalista consegue também descansar sua imagem para voltar com tudo ao comando do Encontro em 2026, quando o programa deve passar por uma reformulação geral.

Tati Machado apresenta mesmo o Vídeo Show?

A resposta é não! O programa de Tati Machado é inspirado no programa de sucesso que chegou ao fim no dia 19 de janeiro de 2019.

Então, podemos esperar um programa repleto de entrevistas com famosos, principalmente contratados da Globo e bastidores dos programas do canal.