O fim da Globo: Pedro Cardoso revela futuro tenebroso para o canal

Pedro Cardoso diz que gigantes do streaming vão acabar com a Globo

Pedro Cardoso, o Agostinho do seriado ‘A Grande Família’, a Rede Globo está acabando por causa das plataformas de streaming, como Netflix e Max, que ganham cada vez mais assinantes.

A revelação chocante foi feita durante o programa ‘Sem Censura’ (TV Cultura), apresentado pela atriz Cissa Guimarães, que também rompeu com o canal carioca.

“A Rede Globo está acabando, infelizmente. Apesar de todos os problemas que ela tem, eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Globo e comece a viver debaixo de empresas americanas”, disse o famoso.

O ator reforçou que empresas como Netflix e Fox enxergam o país como uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas “não têm interesse nenhum” no audiovisual brasileiro.

A produção mais vista na Netflix

Indo contra esse ponto de vista, o melodrama brasileiro Pedaço de Mim é a produção mais vista na Netflix, superando o filme Um Tira da Pesada 4 com Eddie Murphy, segundo dados divulgados pela plataforma.

Estrelada por Juliana Paes, a produção inédita foi vista durante 78,5 milhões de horas, entre 8 e 14 de julho, marcando quase o dobro do filme americano, que somou 43,7 milhões de horas no mesmo período.

Melodrama brasileiro Pedaço de Mim é a produção mais vista na Netflix (Divulgação/Netflix)

O tempo total de Pedaço de Mim também ajuda no ranking da Netflix. Com 17 episódios, a minissérie conta com mais de 13 horas de exibição, enquanto o filme protagonizado por Eddie Murphy não chega a duas horas.

Com 5,8 milhões de assinantes acompanhando a história, Pedaço de Mim também entrou no Top 10 da plataforma de streaming em 73 países, como Argentina, Chile, México, Venezuela e Polônia.

Minissérie gravada no Norte do país

A Netflix também revelou que começou a gravar a minissérie brasileira Pssica na cidade de Belém, no Pará, que é dirigida por Quico e Fernando Meirelles.

Pssica é a nova minissérie brasileira da Netflix (Aline Arruda e Diego Formiga/Netflix)

A produção terá apenas quatro episódios baseados no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto e será um dos próximos lançamentos da plataforma.

Segundo a Netflix, Pssica é um suspense centrado na vida de três desconhecidos que tentam escapar de uma maldição.