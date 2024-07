Eddie Murphy se referiu à sua noiva Paige Butcher como sua esposa

O ator Eddie Murphy referiu-se a Paige Butcher como sua esposa, o que agora levanta a possibilidade de ele ter se casado com ela sem anunciar anteriormente à imprensa.

Segundo o Page Six, o famoso protagonista do filme 'Um Tira da Pesada' mencionou Butcher como sua esposa em uma entrevista concedida no podcast 'The Interview' do New York Times. Durante a conversa sobre como se sente desatualizado em relação à cultura pop e celebridades, ele se referiu à também atriz e modelo como sua esposa por duas vezes.

"Estou tão desatualizado. Costumava ser tão moderno. Costumava saber quem eram todos e agora há tantas coisas. Pergunto à minha esposa: 'Quem é essa pessoa?'. Ela me responde: 'Oh, esse é fulano de tal. Eles são os maiores do mundo'. Nem sei o que está acontecendo", disse rindo o ator de 63 anos.

Ele continuou falando sobre os antigos programas de televisão que assiste junto com sua parceira, de 44 anos. "Não tenho vergonha de dizer: todas as noites, às 6 em ponto, quando janto, assisto Steve Harvey e 'Family Feud'. Às terças-feiras, assisto 'The Masked Singer'. Nós sim! Minha esposa e eu assistimos a todos esses programas, os concursos de canto e esse tipo de coisa... No ano passado, assisti a todo 'The Golden Bachelor'", afirmou.

Antes desta entrevista, o famoso ator nunca tinha anunciado casamento com Butcher, então ao chamá-la de sua "esposa", acredita-se que eles possam ter se casado sem ter informado oficialmente.

Eddie Murphy e Paige Butcher

Eddie Murphy e Paige Butcher Getty Images

Eddie Murphy e Paige Butcher começaram seu relacionamento em 2012 e anunciaram seu noivado em 2018. Eles têm seus filhos Izzy e Max, atualmente com oito e cinco anos, respectivamente.

Além dos filhos que tem com Butcher, Murphy teve filhos com três mulheres em relacionamentos anteriores. Com Paulette McNeely, ele teve seu filho Eric, de 34 anos. Com Tamara Hood, ele teve Christian, que atualmente tem 33 anos. De seu casamento com Nicole Mitchell entre 1993 e 2006, ele teve cinco filhos: Bria, 34, Myles, 31, Shayne, 29, Zola, 24 e Bella, 22, de acordo com o Page Six.

Além disso, ele teve sua filha Angel, de 17 anos, com Melanie Brown, ex-Spice Girls.