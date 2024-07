COI anuncia os Jogos Olímpicos de eSports 2025 na Arábia Saudita

Paris 2024 está prestes a começar e o Comitê Olímpico Internacional (COI) chegou a um acordo com o Comitê da Arábia Saudita para a organização dos Jogos Olímpicos de eSports, cuja primeira edição ocorrerá em 2025.

ANÚNCIO

O orgão esportivo olímpico alcançou um acordo com o comitê do país do Oriente Médio por doze anos como anfitriões, mas as negociações ainda estão pendentes de aprovação formal pela Sessão do COI, reunião que acontecerá em Paris antes do início dos Jogos Olímpicos.

Segundo o COI, a parceria com o comitê saudita garante que durante os jogos de esportes eletrônicos serão respeitados os valores olímpicos, como a promoção da igualdade de gênero e o compromisso com o público jovem.

Por outro lado, o ministro de Esportes e presidente do Comitê Olímpico e Paralímpico saudita, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, mostrou-se orgulhoso do apoio de seu país a este "novo capítulo da história olímpica".

A competição espera receber milhões de jogadores de todo o mundo, destacando a participação de 23 milhões de jogadores nesse país. O COI enfatizou em seu comunicado que "o esporte feminino em particular tem experimentado um rápido crescimento", já que na Arábia Saudita existem aproximadamente 23 milhões de jogadoras.

"Além disso, mais de 330 mil atletas femininas estão registradas e quase 40 equipes nacionais femininas competem internacionalmente. O esporte de base também está florescendo, com o esporte firmemente integrado no currículo de todas as meninas, como demonstram as 70 mil estudantes que jogam todas as semanas na liga escolar de futebol", indicou o COI.

"Além da prática esportiva, as reformas regulatórias garantem a representação feminina nos conselhos de todas as federações esportivas, com mais de 100 mulheres já nomeadas, incluindo sete presidentes de federação. Todos os atletas, homens e mulheres, recebem exatamente o mesmo salário ao participarem da seleção nacional de seu esporte", afirmou o órgão através do comunicado do COI.

Entre as próximas competições esportivas destacadas a serem realizadas na Arábia Saudita estão as finais da WTA, que serão disputadas de 2024 a 2026 no país, uma decisão que foi criticada por jogadoras do circuito, que também foram realizadas em Guadalajara, México, durante 2023.