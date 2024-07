Camila Parker usa acessório de Lady Di e não agrada

Camila Parker tem vivido à sombra da lembrança de Lady Di, depois de ter sido amante do agora Rei Charles III enquanto ele ainda estava casado com ela, por isso ao longo de sua presença na realeza britânica tem sido comparada com a eterna princesa de Gales.

Não é segredo para ninguém que Diana Spencer se consagrou como uma referência da moda com seus looks versáteis, modernos e elegantes, sendo uma inspiração para várias celebridades e até mesmo para Camila.

Parece que a esposa do rei Charles III preferiu se aliar àquela que foi sua inimiga e o fez ao torná-la a digna referência de moda que se tornou, embora seu gesto ainda seja criticado pelos seguidores de Diana Spencer.

Camila Parker tentou impor tendências com seu próprio estilo várias vezes, mas agora decidiu copiar a mãe do príncipe William e Harry após aparecer no 25º aniversário do Parlamento Galês, realizado em Cardiff em 11 de julho passado.

Parker apareceu com um elegante look composto por um vestido rosa claro de Anna Valentine, que usou para o casamento de Harry e Meghan Markle, ao qual acrescentou a icônica bolsa 'Lady Dior', nomeada em homenagem a Diana.

Ao seu look, ela adicionou um par de saltos Eliot Zed cor areia, brincos 'Apollo' de Kiki McDonough e uma pulseira 'Sweet Alhambra Heart' de ouro 18 quilates da Van Cleef & Arpels.

Sem dúvida, Parker tem melhorado seu estilo ao longo dos anos, embora ainda seja repudiada pelos seguidores de Lady Di, pois não a perdoam por tê-la feito sofrer durante seu casamento.

No entanto, Parker tem ganhado seguidores constantemente desde que foi coroada como rainha consorte e devido ao apoio que tem dado a Sua Majestade durante o sofrimento do câncer que enfrenta há alguns meses.

A bolsa 'Lady Dior' acompanhou a princesa do povo por vários anos, depois que, em 1995, a primeira-dama da França, Bernadette Chirac, lhe presenteou com uma bolsa Dior que ainda não havia sido lançada no mercado e que na época era chamada de 'Chouchou'.

Devido ao uso que Diana deu à sua bolsa e após pedir uma em azul-marinho, a marca francesa decidiu mudar seu nome para ‘Lady Dior’, por isso, os novos designs foram inspirados nela e muitas celebridades têm apostado nesses modelos modernos e elegantes.