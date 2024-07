Separação de Iza: Ratinho defende Yuri e gera polêmica na web

Ratinho defendeu Yuri Lima, ex de Iza, e afirmou que o jogador do Mirassol não traiu a cantora, com quem se relacionava desde fevereiro de 2023. O comentário polêmico foi feito na noite desta segunda-feira (15) e mobilizou a web.

Para o contratado do SBT, as mensagens enviadas para a produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes, apontada como a amante do atleta, não configuram traição.

“Mensagem não quer dizer nada. Não houve o coito, não houve a relação”, disparou o famoso, que foi vaiado pela plateia de seu programa no SBT.

Já nas redes sociais, anônimos apontaram que Ratinho deveria se aposentar, chamando o famoso de velho: “Deveria ter o microfone desligado há anos”, escreveu uma pessoa ao ver o comentário viralizar.

Mensagem para ex-amante de Neymar

Yuri Lima, ex de Iza, não trocou mensagens apenas com Kevelin Gomes, vista como pivô da separação do casal. O jogador do Mirassol também falou com a criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos, conhecida como ex-amante de Neymar.

A interação foi mostrada pela influencer em uma sequência de prints, que mostram que no dia 30 de junho, antes do término do namoro, Yuri Lima teria respondido a um story de Fernanda com a mensagem: “Eu queria ver ao vivo, ver em fotos não tem graça”.

‘Meus talismãs’

A separação de Iza moveu os fãs da cantora nas redes sociais e, um dia após o anúncio, a famosa agradeceu ao carinho recebido e disse que seus admiradores são seus talismãs.

“Meus talismãs, não sabia que tanta gente me amava e viveria isso comigo. Ainda não consegui responder a todos, mas vou”, comentou a artista.

Iza ficou emocionada com a quantidade de mensagens de apoio e declarou feliz com o suporte que vem recebendo de amigos, familiares e seguidores.

Pivô da separação

Já Kevelin Gomes, apontada como affair de Yuri Lima, revelou que nunca teve a intenção de atingir uma mulher grávida com o seu envolvimento com o jogador de futebol.

Ao quebrar o silêncio, a influenciadora de conteúdo adulto afirmou que tal atitude não faz parte da sua índole e explicou o seu lado da história.

A suposta amante de Yuri também disse que sente muito por tudo isso ter chegado nesse “nível”, mas assumiu que “não houve encontros” e que não é “amante de ninguém”.