House of the Dragon: série baseada no livro do George R. R Martin

House Of The Dragon

House of the Dragon está avançando lentamente, mas com segurança. A série baseada nos livros de George R. R Martin, prequela de Game of Thrones, está convocando milhões de fãs para as telas da plataforma de streaming Max e para o canal HBO nos serviços de cabo.

A segunda temporada estreou no domingo, 7 de julho, o episódio número 4, no qual a guerra entre Aegon Taragaryen (filho de Alicent Hightower) e Rhaenyra Targaryen se intensifica. Ambos reivindicam o trono de ferro e nenhum pretende cedê-lo de forma diplomática.

As coisas estão ficando intensas à medida que as semanas passam; o episódio deste domingo marcou a metade da segunda temporada, que terá apenas oito episódios e entrará em pausa até o próximo ano, já que a produção confirmou uma terceira temporada, que teoricamente será em 2025.

O que importa agora é a data de lançamento dos quatro episódios restantes da segunda temporada de House of the Dragon no México.

Episódios de House of the Dragon

Episódio 5 Casa do Dragão - Domingo, 14 de julho

Episódio 6 Casa do Dragão - Domingo, 21 de julho

Episódio 7 Casa do Dragão - Domingo 28 de julho

Episódio 8 (final de temporada) House of the Dragon - Domingo 4 de agosto.

De acordo com informações da HBO Max e do próprio George R.R Martin, House of the Dragon terá pelo menos quatro temporadas. O renomado escritor publicou detalhes sobre o início da segunda temporada em seu blog e revelou que já está planejado que a série chegue até uma quarta temporada.

É possível que se estenda, mas como base serão pelo menos quatro.