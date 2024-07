Foto provocante quase nua de JLo é revivida para celebrar seu amor por Ben Affleck

No próximo dia 19 de agosto, fará um ano desde que Jennifer Lopez compartilhou uma série de fotos na primeira quinzena de agosto de 2023, muitas delas de biquíni, e com um bolo de aniversário provavelmente assado em homenagem ao seu marido Ben Affleck, que nasceu em 15 de agosto de 1972. No entanto, apesar da ausência física do também diretor de cinema, as velas não foram a única homenagem ao ator de 51 anos.

A foto mais sensual de JLo volta a ser tendência nas redes sociais

Para a décima e última fotografia, Jennifer Lopez compartilhou uma imagem dela mesma no banheiro, em modo topless, com uma bela manicure esmaltada e várias joias de diamantes, incluindo seu anel de noivado de diamantes verdes e um lindo colar com as letras BEN com um pingente de coração.

"Isto é... agosto (até agora)", escreveu a também modelo e empresária norte-americana em sua conta oficial do Instagram, naquela época.

A história de Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido muito polêmica ao longo dos anos. É importante lembrar que o ator propôs casamento à cantora enquanto ela tomava um banho de espuma em 2022, quase exatamente duas décadas depois de seu primeiro noivado em novembro de 2002.

A imagem de topless de Jennifer Lopez volta à luz pública

“No sábado à noite, enquanto estava no meu lugar favorito do mundo (na banheira de espuma), o meu lindo amor ajoelhou-se e pediu-me em casamento”, escreveu no seu boletim, On the JLo. Apanhou-me completamente de surpresa e olhei nos olhos dele, sorrindo e chorando ao mesmo tempo, tentando assimilar que, depois de 20 anos, isto estava acontecendo de novo. Fiquei literalmente sem palavras e ele disse: “Isso é um sim?” Eu respondi: “SIM, claro que é um SIM”.

Eles revivem a foto provocante quase nua de JLo para celebrar seu amor por Ben Affleck

Agora, a situação deu um voo totalmente inesperado. Aparentemente, a separação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez é iminente, e não são apenas rumores, mas evidências, pois afirmam que enquanto ela estava viajando, o ator retirou todas as suas coisas da mansão.

