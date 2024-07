Filha do presidente dos Estados Unidos escapa de casa disfarçada mas é reconhecida

Katie Holmes interpreta Samantha MacKenzie no filme "Travessuras de uma Princesa"

A plataforma da Netflix tem de tudo e quando dizemos essa frase clichê, é uma verdade comprovada pela quantidade de espectadores que aguardam o fim de semana para se instalarem e aproveitarem o streaming. Então, dentro do catálogo, há aqueles clássicos que fizeram sucesso anos atrás e que ao longo do tempo ficaram escondidos.

Um desses clássicos é estrelado pela grande atriz Katie Holmes e é o filme romântico intitulado "Travesuras de uma princesa" (First Daughter). O filme estreou em 2004 e foi dirigido pelo aclamado ator Forest Whitaker. Foi produzido por John Davis e o roteiro foi escrito por Jerry O'Connell.

Este filme tem uma duração de 107 minutos e surpreendeu novamente o público jovem, posicionando-o entre os mais assistidos do ranking semanal da gigante do streaming.

Katie Holmes interpreta Samantha MacKenzie, a filha do Presidente dos Estados Unidos, que pede para poder ir para a universidade sem a presença de seus guardas, pois deseja ter uma vida normal. Quando finalmente consegue, ela se apaixona por James, um estudante que a leva a viver todo tipo de experiências.

O amor, um agente

Mas isso não para por aí, acontece que Samantha quer assistir às aulas sem os agentes secretos e guarda-costas que a seguem constantemente para onde quer que vá. Para fazê-la feliz e protegê-la ao mesmo tempo, é designado um jovem agente do Serviço Secreto que se passa por estudante para disfarçar sua presença.

Esse jovem é James Lansome, que se torna o conselheiro estudantil da residência de Samantha e aos poucos os dois jovens começam a desenvolver uma amizade até se apaixonarem. Mas quando tentam sequestrar Sam, James a salva e é aí que Sam percebe que James é um agente secreto.

O elenco do filme é composto por Marc Blucas, Amerie, Michael Keaton e Margaret Colin, entre outros. Um fato curioso é que, no momento de seu lançamento, o filme teve um desempenho terrível nas bilheterias, assim como entre a crítica, que não deu os melhores comentários, destaca o portal Qué Ver.

Ao estar disponível no catálogo da Netflix, tornou-se um dos conteúdos mais assistidos. Agora, o filme voltou a cair entre os títulos que passam despercebidos, mas que definitivamente valem a pena assistir, especialmente se você é daqueles que gosta de ver comédias românticas com uma trama simples, mas que te deixam com um sorriso de orelha a orelha.