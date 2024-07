Estreia da semana: onde assistir o filme sobre Allan Kardec

O filme ‘Kardec’ foi lançado em 2019 e se destaca como uma das cinebiografias mais interessantes para quem gosta de mergulhar no Espiritismo.

ANÚNCIO

A trama brasileira inspirada na biografia escrita pelo jornalista brasileiro Marcel Souto Maior estreia na segunda-feira (15) no Lifetime Movies e tem seu elenco formado pelos atores Leonardo Medeiros, Sandra Corveloni e Paulo Azevedo.

A sinopse de Kardec

O filme se passa na França do século 19 e conta a jornada de Hypolite LeonDenizard Rivail, conhecido por seu pseudônimo Allan Kardec, que é interpretado por Leonardo Medeiros, ator que esteve em Cabra-Cega.

A obra acompanha a evolução de Kardec, desde quando trabalhava como educador em Paris até iniciar o processo de decodificação do espiritismo, ao lado de sua esposa, Amélie-Gabrielle Boudet (Sandra Corveloni).

Quando passa a frequentar sessões mediúnicas e criar um relacionamento com médiuns, Kardec inicia a escrita de suas obras e passa a sofrer ameaças de frequentadores da Igreja Católica e condenações de pessoas próximas, inclusive dos companheiros de estudo.

Foi por meio de suas obras, em destaque O Livros dos Espíritos, que um novo campo de crença foi se estabelecendo, e hoje ocupa um lugar entre as oito maiores religiões do mundo.

Pôster e trailer de Sorria 2

Sorria 2, filme com Naomi Scott e Lukas Gage, acaba de ganhar um pôster e um trailer inédito revelado pela Paramount Pictures . A maldição do sorriso retorna aos cinemas brasileiros no dia 17 de outubro para uma história cheia de nuances.

ANÚNCIO

A Paramount Pictures está nos bastidores do longa que acompanha a cantora pop Skye Riley, interpretada por Naomi Scott (Aladim), que começa a ter experiências aterrorizantes e inexplicáveis momentos antes de embarcar para uma turnê mundial.

Tentando escapar dos sorrisos macabros, a protagonista fica tomada pelo horror e pela pressão da fama e ainda é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

No trailer, Skye surta ao saber da morte de seu amigo Lewis (Lukas Gage). Ela fica ainda mais perturbada ao descobrir que ele estava sorrindo e com algo inusitado que começa a acontecer depois disso.