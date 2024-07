Duas mulheres poderosas à frente da Europa

Dizem que nem mesmo o inferno se compara à fúria de uma mulher desprezada. Um provérbio que serve como premissa para criar o personagem de Catarina de Médici na série da Starz Play, ‘The Serpent Queen’ (A Rainha Serpente na América Latina). Baseada no livro ‘Catherine De Medici: Renaissance Queen Of France’ de Leonie Frieda, a série impacta desde o primeiro episódio quando o público entra na história através dos olhos de Rahima (Sennia Nanua), uma criada maltratada que, relutantemente, se torna a nova confidente de Catarina (Samantha Morton) antes da coroação de seu filho, Carlos IX.

"Este é um personagem único para qualquer ator. Em primeiro lugar, decidi interpretá-la porque quando era mais jovem me disseram que não tinha um rosto de época e que não era adequada para o drama de época. Depois, me interessei em trabalhar com Justin (Haythe) e Erwin (Stoff) porque sabia quem eram e os admiro muito. E por último, Catarina de Médici é o papel dos sonhos. Sua história é incrivelmente complexa, sedutora e devastadora. Ter a oportunidade de abordar todos os seus problemas, suas relações, sua forma de governar e trabalhar me permitiu estudar uma personalidade transbordante", admite Morton.

Catarina de Médici, foi uma nobre italiana que se tornou uma das governantes mais poderosas e com mais anos de serviço na história da França. Rainha mãe de Francisco II, Carlos IX e Henrique III, ela foi uma matriarca maquiavélica que exerceu uma considerável influência na corte real francesa no século XVI. "Acredito que minha interpretação de Catarina é uma combinação de conversas iniciais com Justin (Haythe) e minha ideia de imaginá-la como uma mulher dominadora e reservada, tipo Don Corleone em 'O Poderoso Chefão'. Catarina pensa bem antes de agir porque sabe que calar é mais astuto do que falar", aponta a atriz.

O criador Justin Haythe permite que sua protagonista fale diretamente com o público, criando uma trama irreverente que captura a ambição sombria dos protagonistas. "Sabemos que Catalina não se preocupa com o que os outros pensam. Ela tem que tentar ver tudo de diferentes perspectivas e estar muito à frente no jogo dos outros. A história descreve as mulheres como diabólicas ou más simplesmente por serem inteligentes e astutas. Certamente, Catalina está empurrando os limites quando se trata de cumprir seu destino e ouvir seu instinto para proteger a França".

A segunda temporada de 'The Serpent Queen' conta com cenas impressionantes entre Samantha Morton e Minnie Driver, um confronto entre duas excelentes atrizes que interpretam duas das maiores monarcas da Europa do século XVI. Morton e Driver refletiram sobre sua experiência ao filmar a série no hotel London de Hollywood.

Morton, de 47 anos, retoma o papel de Catarina de Médici, rainha da França durante o século XVI. Enquanto isso, Driver, de 54 anos, interpreta a rainha Isabel I da Inglaterra. Ambas atrizes elogiaram o talento do criador do programa, Justin Haythe, por escrever personagens femininas ricas e fortes que elas podiam dar vida à sua maneira. "Justin escreve sobre mulheres apropriadas", explicou Driver, acrescentando: "Foi isso que senti ao ler o roteiro dele, que estava servindo para mostrar a capacidade de governar de uma mulher incrível. Como atriz, senti-me a serviço da personagem, acho que tanto Samantha como eu precisávamos de papéis femininos tão empoderadores.

"Ninguém pode provar que a rainha Isabel não fez uma viagem secreta à Europa para uma conferência de paz privada com Catalina. Muitas cartas foram trocadas entre elas, o que é muito menos interessante do que ter essas duas mulheres poderosas na mesma sala. Essa é uma característica importante da nova temporada." — Justin Haythe, criador da série

Morton, por sua vez, apontou que era uma "grande admiradora" de Driver desde que viu a atriz na minissérie de 1995 'The Politician's Wife', uma atuação que "me deixou alucinada". A decisão de apresentar a rainha Isabel I significou que Haythe tomou algumas liberdades criativas e afirmou que "ninguém pode provar que a rainha Isabel não fez uma viagem secreta à Europa para uma conferência de paz privada com Catarina. Muitas cartas foram escritas entre elas, o que é muito menos interessante do que ter essas duas mulheres poderosas na mesma sala. Esta é uma característica importante da nova temporada. Estou fascinado pela rainha Isabel I e Catarina de Médici porque, de certa forma, eram duas das pessoas mais poderosas da Europa em uma época em que as mulheres não tinham direitos legais".

O motorista reconheceu que sua interpretação ficou em grande parte nas mãos dela. "Está tudo inventado, não está? Temos cerca de quatro pinturas dela e muitos livros. Sou fã de Glenda Jackson e essa foi minha primeira introdução de como a rainha parecia em minha cabeça", disse referindo-se à interpretação de Jackson da rainha Elizabeth I, vencedora do Emmy, no drama televisivo da BBC de 1971, Elizabeth R. "Uma atuação assustadora e surpreendente".

Quando Morton fez o teste pela primeira vez para ‘The Serpent Queen’, ele abordou Catarina como se fosse o equivalente do século XVI a um "gângster" da máfia. "Eu a vi como um membro da máfia. É como 'Os Sopranos'. É como 'Os Bons Companheiros'... a mãe italiana original. Então decidi assumir minha interpretação como se fosse a líder do cartel da máfia e realmente funcionou".

Uma atriz brilhante

Morton é uma atriz britânica indicada ao prêmio Óscar, que interpreta o personagem Alpha na série ‘The Walking Dead’. Nascida em 13 de maio de 1977 em Nottingham, Reino Unido, ela atua desde a adolescência, quando estreou na televisão com a série ‘Cracker’.

Samantha conseguiu seu primeiro papel principal no cinema de época ao participar de um filme, baseado no romance de Charlotte Brontë, 'Jane Eyre' em 1997. Com 'The Serpent Queen', ela retorna ao gênero e audaciosamente honra a história de Catherine enquanto celebra a política inteligente, a paixão e as mulheres ambiciosas que lutam e, muitas vezes, vencem suas próprias batalhas.

"Tenho 45 anos. Tenho três filhos. Sinto que vivi muitas vidas. Experimentei o aspecto jovem de interpretar Jane Eyre ou Harriet em 'Emma' e agora, voltar como Catherine me conecta um pouco com a história da minha vida, pois tive uma infância muito complexa que tive que processar. Na adolescência, vivi nas ruas por um tempo. Fui uma adolescente sem teto e me encontrei em situações indesejáveis. Lendo sobre o histórico e a história de Catherine, me identifico com sua luta. Acredito que precisamos de mais histórias femininas que contem a história de outra perspectiva e perguntem: isso é realmente o que aconteceu? Porque frequentemente só temos a perspectiva masculina da história. Esta série é diferente e é por isso que estou animada para interpretar Catherine", conclui a atriz.

2022

Foi o ano de estreia da primeira temporada de ‘A Rainha Serpente’, cuja segunda temporada chegará com 8 episódios em 12 de julho pela Starz (a primeira temporada está disponível no streaming da Starzplay).