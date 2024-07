A Marvel expande seu universo mágico com “Agatha All Along”

Agatha All Along

Agatha Harkness, a poderosa bruxa que cativou a audiência em ‘WandaVision’, retorna ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) em sua própria série intitulada “Agatha All Along”. A série explorará o passado e o presente de Agatha, aprofundando-se em seus poderes mágicos e suas complexas relações com outros personagens do MCU.

ANÚNCIO

Agatha Harkness, a poderosa bruxa que cativou a audiência em ‘WandaVision’ agatha-publinews

Os fãs da Marvel ficaram emocionados ontem ao receberem o primeiro teaser da tão esperada série "Agatha All Along". Protagonizada por Kathryn Hahn, a produção é o segundo spin-off de outra série da franquia, WandaVision.

Os seguidores do Universo Cinematográfico da Marvel Studios (UCM) ainda têm presente a cativante canção "Agatha All Along" que apresentou a vilã que atormentou Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) durante nove episódios da bem-sucedida série WandaVision. No entanto, desta vez, o foco está na malvada bruxa.

O que sabemos sobre Agatha All Along, o spin-off da série WandaVision?

Esta série tem como protagonista Agatha Harkness, que já conhecemos como a antagonista de WandaVision. A versão de Agatha nos quadrinhos e no MCU têm algumas variações em sua história: enquanto nos quadrinhos, Harkness é uma feiticeira que sobreviveu aos eventos da caça às bruxas em Salem, Massachusetts, e tentou ensinar a Wanda o que sabe sobre magia, apenas para depois revelar-se como uma inimiga.

Agatha Harkness, a antagonista de WandaVision, retorna como protagonista nesta nova série. Sua história de fundo apresenta algumas variações entre os quadrinhos e o MCU. Nos quadrinhos, Agatha é uma bruxa que sobreviveu aos julgamentos das bruxas de Salem e tentou ensinar magia para Wanda, apenas para depois se revelar como sua inimiga.

No MCU, ela aparece pela primeira vez em WandaVision como Agnes, vivendo na cidade (Westview) que Wanda enfeitiçou para criar sua vida ideal com o androide Visão. No final da série, é revelado que Agatha só queria enganar Wanda para absorver sua magia.

Agatha Harkness

A Marvel Television revelou poucos detalhes sobre a trama da série, mas o trailer oferece algumas pistas. Kathryn Hahn interpreta Agatha como uma detetive autoproclamada em Westview que descobre um corpo que poderia ser Wanda Maximoff, uma referência a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde é mostrado o suposto final da Feiticeira Escarlate.