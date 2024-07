Visite a Catedral de Notre-Dame em São Paulo: MIS Experience promove exposição imersiva com realidade aumentada

A fim de ter contato com os mais de 850 anos de história de um dos monumentos mais relevantes da França, o MIS Experience traz a mostra ‘Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral’ para São Paulo, a partir de 14 de julho.

Com uma proposta imersiva e por meio de realidade aumentada 360º, o público contemplará desde sua fundação medieval até o incêndio de 2019, acompanhando a consagração de Napoleão e o casamento de Henrique IV. O caráter imersivo da exposição também conta com o uso da tecnologia de Histopad e experiências sensoriais.

Será possível clicar nas imagens disponíveis na tela do tablet, revelando a reconstituição das épocas que formam a história da Notre-Dame. O público terá uma experiência multissensorial, incluindo áudios exclusivos de sons de órgãos, sinos reais da Catedral, por exemplo.

Exposição inédita no Brasil

Apesar de ser a primeira no Brasil, a exposição imersiva sobre a Catedral já recebeu mais de 400 mil visitantes em mais de dez países ao redor do mundo. Em São Paulo, o MIS Experiênce abre as portas em 14 de julho, data em que os franceses celebram a Queda da Bastilha e a Revolução Francesa.

“É uma honra para o MIS Experience ser o primeiro museu brasileiro a receber uma exposição de tamanha relevância e impacto, e que dialoga diretamente com a vocação do nosso Museu: a arte unida à tecnologia”, diz André Sturm, diretor-geral do MIS Experience.

“Estamos orgulhosos de receber esta exposição inovadora no MIS Experience, que combina arte e tecnologia para transportar os visitantes pela rica história da Catedral de Notre-Dame. Este é um exemplo de como a cultura pode ser vivenciada de forma imersiva e interativa”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio deste site: https://www.totalticket.com.br/misexperience

SERVIÇO | NOTRE-DAME DE PARIS: UMA VIAGEM PELA CATEDRAL

Data: a partir de 14 de julho

a partir de 14 de julho Local: Galpão do MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca

Galpão do MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca Ingressos: Quartas a sextas: R$20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Quartas a sextas: R$20 (inteira) e R$ 10 (meia) Sábados, domingos e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Gratuito às terças e toda terceira quarta-feira do mês* (retirada de ingressos diretamente na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita. Não são feitas reservas de ingressos nestes dias)

*Disponibilidade de ingressos sujeita à lotação do espaço e à ordem de retirada dos bilhetes.

Funcionamento:

Terças a sextas | das 10h às 19h

Sábado | das 10h às 20h

Domingos e feriados | das 10h às 19h