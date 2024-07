Colaboração do ano antecipada: Marvel Studios anuncia pré-venda de ingressos para DEADPOOL & WOLVERINE

Está cada vez mais próximo o dia em que os fãs da Marvel poderão contemplar a colaboração do ano em frente aos telões: ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ chega aos cinemas em 25 de julho de 2024, com a pré-estreia marcada para 24 de julho no Brasil. Para garantir seu assento e data de preferência antes da hora, a Marvel Studios anunciou a pré-venda dos ingressos.

Disponíveis a partir de hoje (4) no site oficial, os ingressos já podem ser adquiridos. Você encontra os detalhes da aquisição, preços e horários para as sessões online, presencial, na loja virtual e/ou nos aplicativos móveis em cada cinema.

DEADPOOL & WOLVERINE da Marvel Studios estreia nos cinemas da América Latina em 25 de julho. Confira a sinopse oficial da trama:

“A Marvel Studios apresenta seu erro mais significativo até agora – DEADPOOL & WOLVERINE. Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine relutante em... Porra. As sinopses são tão estúpidas.”

Ingressos e trailer oficial

A produção conta com a direção de Shawn Levy, protagonizado por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Os ingressos da pré-venda podem ser adquiridos por meio deste link!

Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner produzem junto a Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey, Simon Kinberg e Jonathon Komack Martin como produtores executivos. DEADPOOL & WOLVERINE é escrito por Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy.

DEADPOOL & WOLVERINE estreia em 25 de julho na América Latina.

