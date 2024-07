Tipos de Gentileza: saiba o que esperar da produção estrelada por Emma Stone

‘Tipos de Gentileza’ é o novo conto antológico da Searchlight Pictures, com previsão de estreia em 22 de agosto deste ano nos cinemas brasileiros. O longa introduz três narrativas vinculadas no decorrer da produção.

ANÚNCIO

O filme introduz a história de um homem sem escolha que tenta assumir as rédeas da própria vida; um policial enfrentando o dilema de ver sua esposa retornar se parecendo com outra pessoa após desaparecer no mar; e uma mulher com ambição de encontrar uma pessoa específica com habilidades especiais, destinada a se tornar uma líder espiritual poderosa.

Os bastidores de ‘Tipos de Gentileza’ conta com a duas vezes vencedora do Oscar Emma Stone, pelos indicados ao Prêmio da Academia Jesse Plemons e Hong Chau, além de Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Lanthimos e Efthimis Filippou foram os responsáveis pelo roteiro original, sendo o quinto projeto em que colaboram juntos (O Lagosta, O Sacrifício do Cervo Sagrado, Dentes Caninos, Alpes). Ed Guiney, Andrew Lowe, Kasia Malipan e Yorgos comandam a produção do longa-metragem.

Assista ao trailer:

Divertida Mente 2: Esta é a possível razão pela qual a Alegria pode sentir ‘raiva’ e ‘tristeza’

Com o intuito de embarcar na transição de Riley da fase infantil à adolescência, as novas emoções Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha estão de malas prontas para fazer parte da Sala de Controle em sua mente. No entanto, no decorrer da trama, os novos hospedeiros da jovem ameaçam seu Senso de Si, enquanto os hospedeiros antigos buscam manter a estabilidade da garota.

Alegria, a responsável por fazer Riley feliz e manter sua identidade construída ao longo dos anos, se vê mais uma vez com a carga de evitar uma transição desastrosa na mente da jovem. Ao longo da produção, a emoção líder se depara com um dilema capaz de entristecê-la. Mas como é possível a Alegria ficar triste? Acesse o link e entenda!