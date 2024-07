Divertida Mente 2: Esta é a possível razão pela qual a Alegria pode sentir ‘raiva’ e ‘tristeza’

Divertida Mente ganhou forma dos estúdios da Pixar quase dez anos atrás, se consolidando como uma das melhores animações da década até então.

Riley ganhou vida em paralelo aos protagonistas responsáveis por manifestar suas emoções na sala de controle de sua mente, tendo a Alegria como mediadora do local.

A fim de acompanhar a transição de Riley da fase infantil à adolescência, as novas emoções Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha estão de malas prontas para fazer parte da Sala de Controle em sua mente. No entanto, no decorrer da trama, os novos hospedeiros da jovem ameaçam seu Senso de Si, enquanto os hospedeiros antigos buscam manter a estabilidade da garota.

Alegria, a responsável por fazer Riley feliz e manter sua identidade construída ao longo dos anos, se vê mais uma vez com a carga de evitar uma transição desastrosa na mente da jovem.

Emoções cruzadas em Divertida Mente 2

Se você ainda não viu a animação, é melhor parar por aqui! Os próximos parágrafos contam com spoilers da sequência. Caso já tenha assistido, prepare-se para entender o porquê de a Alegria poder sentir raiva e tristeza no longa.

Na tentativa de alcançar o Senso de Si que mantinha Riley conectada à sua identidade, as emoções Alegria, Raiva, Nojinho e Medo enfrentam dificuldades no meio do caminho. Ao ser cobrada pelos colegas, a Alegria tem um surto de raiva e, na dublagem brasileira de Miá Mello, utiliza a icônica frase “vai pra ponte que partiu”.

Outra cena em que a Alegria foge de sua característica principal acontece após o rompimento do tubo de transferência que liga as memórias descartadas de Riley ao painel de controle da mente. A emoção pensa na possibilidade de não haver saída e manifesta tristeza.

Mas como é possível a Alegria sentir “raiva” e “tristeza”, se tratando apenas de uma emoção ‘deveria’ estar alegre o tempo todo?

No final de Divertida Mente 1, a emoção Alegria reconhece que todas elas são importantes para formar a identidade humana de Riley. A partir daquele momento, diversas emoções passam a ser construídas em conjunto. Sendo assim, a Alegria sentir “raiva” ou “tristeza” ao ter seus planos frustrados é um fator natural, já que está conectada aos outros hospedeiros.