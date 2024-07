Série inspirada nos bailes funk está sendo preparada pelo Globoplay

O sucesso da série ‘O Jogo que Mudou a História’ movimentou os bastidores do Globoplay para a produção de uma atração inspirada nos bailes funk das favelas do Rio de Janeiro. Ainda sem data para começar a ser gravada, a produção será criada pelo autor José Junior, responsável pela história da série ‘O Jogo que Mudou a História’.

ANÚNCIO

A direção fica a cargo de Gustavo Gomes e Jorge Espírito Santo, que também estão encarregados do documentário sobre a vida do cantor Belo, produzido também para o streaming da Globo.

Outras estreias a caminho

Além da série sobre os bailes funk nas favelas do Rio de Janeiro, José Junior está envolvido em outros dois projetos. O primeiro é uma história que fala sobre reencarnação e amor, escrito em parceria com a atriz Erika Januza, sua noiva.

Já o segundo, chamado ‘Ágape’, está sendo produzido em parceria com a atriz e humorista Heloísa Périssé. A trama acompanha a trajetória de uma mulher que se torna próxima do assassino de seu próprio filho. Este está em fase de negociação para o streaming também para os canais de TV paga e aberta.

‘Dr4g0n’ no Globoplay

Os irmãos interpretados por Cauã Martins (Daniel) e Nanda Marques (Ana Paula) tiram a família da miséria ao investir tudo que possuem no mundo do e-sports em ‘Dr4g0n’, a primeira série ficcional do Globoplay que aborda o assunto.

Tudo começa quando Ana Paula vai buscar o irmão na escola e descobre que ele é um dos grandes talentos amadores do e-sports.

Ao mesmo tempo, a empresa dos pais, , Aline (Flávia Garrafa) e Oscar (Edmilson Barros), está falida e ela pensa como reaver o negócio.

ANÚNCIO

A descoberta de que Daniel é na verdade Dr4g0n faz Ana tentar convencer o caçula a levar sua habilidade a sério, enquanto ela decide fundar um time profissional.

Mas, os irmãos precisam enfrentar o abismo geracional dos pais, que pensam que o mundo do e-sports é apenas uma diversão.

Já Ana Paula pede um tempo para mostrar que essa é uma oportunidade de salvar as finanças da família e provar que o irmão tem uma grande habilidade.