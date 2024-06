Globoplay: O que esperar da série O Jogo que Mudou a História

O que esperar da série O Jogo que Mudou a História, do Globoplay? Ação e realidade foram prometidas para os assinates

A série O Jogo que Mudou a História estreia no dia 13 de junho no Globoplay e faz o assinante refletir sobre a complexidade e pluralidade brasileira em 10 episódios.

Figurinos, caracterização, cenários reais e efeitos especiais ajudam a contar a história que faz uma viagem no tempo para contar como surgiram as facções reais e o crime organizado no Rio de Janeiro, nas décadas de 1970 e 1980.

O público pode esperar ação e realidade

Segundo José Junior, criador de O Jogo que Mudou a História, a nova série Globoplay não foge da realidade, mesmo com muita ação e personagens complexos, que se revezam entre heróis e anti-heróis.

“Queremos que as pessoas conheçam a história e reflitam. Há muita ação e efeitos que marcam os momentos. Mas, há verdade neste suspense”, diz o criador da série.

O elenco de O Jogo que Mudou a História

A produção que chega ao catálogo Globoplay no dia 13 de junho também traz um elenco majoritariamente negro. Segundo José Júnior, há atores de várias regiões do Brasil,que representam a diversidade das comunidades e favelas carioca”.

Ex-BBB Babu Santana está no elenco da série O Jogo que Mudou a História, do Globoplay (Divulgação/Globo)

Contando todas as participações especiais e o elenco fixo, passando pelo de apoio, a série Globoplay conta com 4.350 artistas.

Cenários reais ajudam a contar a história

Os cenários reais ajudam a contar a história desta nova ficção sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. Os presídios Bangu 1 e o Instituto de Perícia Heitor Carrilho – Frei Caneca aparecem ao longo dos capítulos.

As favelas do Vigário Geral, Parada de Lucas, Dique, Rocinha, Complexo da Pedreira e Parque Analândia também aparecem e artifícios em 3D foram usados para recriar momentos reais, como a explosão de um helicóptero.

De volta aos anos 1970 e 1980

A caracterização dos atores coloca quem gosta de série de ação de volta nos anos 1970 e 1980. Da roupa a maquiagem, todos os personagens retratam bem o período da produção.

Para viver Marta, Vanessa Giácomo precisou passar por um processo de envelhecimento: “A caracterização dela serviu para aparentar uma jovem avó, com idade entre 45 e 50 anos”, afirmou a profissional da Globo.