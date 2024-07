Players profissionais inspiram nova série brasileira do Globoplay

Os irmãos interpretados por Cauã Martins (Daniel) e Nanda Marques (Ana Paula) tiram a família da miséria ao investir tudo que possuem no mundo do e-sports em ‘Dr4g0n’, a primeira série ficcional do Globoplay que aborda o assunto.

ANÚNCIO

Tudo começa quando Ana Paula vai buscar o irmão na escola e descobre que ele é um dos grandes talentos amadores do e-sports.

Ao mesmo tempo, a empresa dos pais, , Aline (Flávia Garrafa) e Oscar (Edmilson Barros), está falida e ela pensa como reaver o negócio.

Uma conversa sincera

A descoberta de que Daniel é na verdade Dr4g0n faz Ana tentar convencer o caçula a levar sua habilidade a sério, enquanto ela decide fundar um time profissional.

Mas, os irmãos precisam enfrentar o abismo geracional dos pais, que pensam que o mundo do e-sports é apenas uma diversão.

Já Ana Paula pede um tempo para mostrar que essa é uma oportunidade de salvar as finanças da família e provar que o irmão tem uma grande habilidade.

A equipe de e-sports

Os irmãos não estão sozinhos na nova série do Globoplay. Em ‘Dr4g0n’, Daniel convida o fiel amigo Patos (Erik Vesch) para se juntar a equipe que pretende chegar até a Liga Nacional, para disputar premiações de mais de um milhão de reais.

ANÚNCIO

Além dele, Guizera (Thiago Prade), Ike (Luigi Montez), Kami (Laura Luz) e Rafa (Caio Cabral) embarcam de cabeça com Daniel nessa aventura.

Estreia marcada

‘Dr4g0n’ chega ao Globoplay no dia 18 de julho. São oito episódios publicados no mesmo dia, que mostram os bastidores da formação de um time de e-sports profissional e os desafios interpessoais vividos por cada membro da equipe.

Bastidores

A nova série ficcional do Globoplay foi criada por Tiago Rezende e tem produção de Nora Goulart, da Casa de Cinema de Porto Alegre. A direção é de Ana Luiza Azevedo e Tiago Rezende.