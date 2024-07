O filme mais intenso e picante da Netflix

A plataforma Netflix tem um dos catálogos mais amplos e variados de streaming, e entre seus títulos está o filme dinamarquês, “Amor adulto” (Loving adults), um dos mais assistidos entre as produções de conteúdo adulto, dramáticas e intrigantes.

O filme dinamarquês lançado em 2022 tem os elementos favoritos do público: mistério, romance, suspense e infidelidades. Rapidamente, começou a ganhar destaque, causou sensação e alcançou um lugar confortável no Top 10 dos mais vistos.

"A fina linha entre o amor e o ódio se torna mortal quando uma mulher descobre a aventura de seu marido... e ambos tomam medidas extremas para conseguir o que querem", descreve a sinopse oficial da Netflix.

A história proposta pelo filme gira em torno de Christian e Leonora, um casal com um filho adolescente que aparenta estar muito apaixonado e em um ótimo momento. No entanto, como costuma acontecer em vários casos, muitas vezes as aparências enganam.

Enganos e decepcoes

O amor adulto é baseado em um romance intitulado Até que a morte nos separe (Kærlighed for voksne) escrito por Anna Ekberg.

Entre os eixos centrais da história estão as mentiras, decepções, infidelidades, terceiros em discórdia, mentiras, verdades e como o relacionamento de um suposto casal feliz pode desmoronar e passar rapidamente do amor mais sincero ao ódio mais profundo, ultrapassando todos os limites.

Conta com um grande elenco liderado por Dar Salim, Sonja Richter, Sus Wilkins, Mikael Birkkjær, Katinka Peterson, Lars Ranthe, Milo Campanale, Iris Mealor Olsen, Morten Burin, Salomon Stampe e Susanne Storm.

Segundo o jornal La Nación, a direção foi feita por Barbara Topsøe-Rothenborg, conhecida por seu trabalho nos filmes: The Food Club, One-Two-Three Now! e The First Time. Por outro lado, o roteiro foi escrito por Anders Rønnow Klarlund e Jacob Weinreich.