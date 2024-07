O filme de época mais aclamado está saindo da Netflix

"Do outro lado do mundo", um drama romântico dos anos 20

A plataforma da Netflix retira alguns títulos da lista a cada mês para renovar seu catálogo, então é preciso se apressar para assistir algumas produções que você não pode perder. Entre os filmes que serão retirados está “Do Outro Lado do Mundo”, um drama romântico dos anos 20 que você não pode perder.

Do outro lado do mundo é um filme de remake que foi lançado em 2006 e tem uma duração de 125 minutos. Esta história americana é baseada no romance de William Somerset Maugham. O filme será removido da Netflix em 4 de agosto.

"Década de 1920. Kitty (Naomi Watts) é uma jovem inglesa da alta sociedade que, para fugir de um ambiente familiar opressivo, casa-se com Walter (Edward Norton), um médico promissor. O casal se muda para Xangai, onde Kitty tem um caso com um americano (Liev Schreiber). Quando Walter descobre a infidelidade de sua esposa, decide mudar-se com ela para uma das regiões mais remotas da China, para tentar combater uma epidemia mortal de cólera", é a sinopse deste filme disponível em streaming.

O pano de fundo de uma infidelidade

A Kitty casa-se por obrigação com o bacteriologista Walter. Não há amor ali, ela é vítima de uma época em que as mulheres tinham poucas opções, e a necessidade de escapar de sua casa a leva a formar um casal infeliz. Tão infeliz que ela o trai com um funcionário do governo britânico.

Walter, que é chato mas não é burro, descobre e a coloca entre a espada e a parede: ou ela concede o divórcio por ser adúltera ou vai com ele para a China para curar o cólera. Sabe-se que esse tipo de viagem, para lugares desconhecidos e estranhos, são espaços na literatura e no cinema para se descobrir, descobrir o outro e se reinventar.

O fato é que esta produção ganhou prêmios de melhor trilha sonora, melhor roteiro adaptado e Norton recebeu o prêmio de melhor ator.

A crítica não ficou muito convencida

"Um roteiro inteligente, atores sólidos e locais atraentes não são suficientes para fazer uma versão convincente e moderna de 'The Painted Veil' (...) parece distante", destaca a Variety.

A revista Rolling Stone apontou: “Edward Norton, que nos deu duas performances dignas de Oscar este ano, em ‘Down in the Valley’ e ‘The Illusionist’, agora nos dá uma terceira. (...) ‘Do Outro Lado do Mundo’ tem a força e a intimidade de uma história de amor atemporal”.

Este filme dirigido por John Curran, é narrado com um ritmo que parece não dar importância ao vértigo destes tempos, o que acaba sendo uma decisão importante, pois aproveita para ir construindo lentamente seus personagens, que vão se modificando sutilmente.

Além disso, apresenta um paralelo interessante entre a cólera e o exército britânico: males que invadem (um corpo a cólera, um país o exército) deixando morte em seu caminho.

De acordo com o portal Cineismo, Curran toma partido pelo asiático, sem deixar de notar como certos aspectos culturais também podem ser prejudiciais (os rituais ancestrais que confrontam a ciência). Entre a correção e a incorreção política transitam essas questões.