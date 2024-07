Justin Bieber é contratado para um show de casamento pelo homem mais rico da Terra

Por 10 milhões você sairia do retiro familiar?

Justin Bieber voltou a cativar seus seguidores com sua recente apresentação em um evento privado em Mumbai, Índia.

A notícia da sua participação na festa pré-casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant gerou grande emoção entre seus fãs, que expressaram seu entusiasmo através das redes sociais.

É importante lembrar que Bieber estava em um retiro da indústria musical para se dedicar ao seu casamento, pois eles estão esperando o primeiro bebê. No entanto, o artista voltou aos palcos para estrelar um evento organizado por Ambani, o homem mais rico da Índia.

A surpresa de sua apresentação obrigou os fãs a investigar os detalhes financeiros do evento, pois estima-se que o canadense tenha recebido cerca de 10 milhões de dólares por sua apresentação privada.

Nas plataformas digitais, os seguidores de Bieber compartilharam vídeos e fotos do evento, destacando sua energia no palco e a interação com o casal prestes a se casar.

Reação do público nas redes sociais

Entre as mensagens mais importantes estão: