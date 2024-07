Faleceu Shelley Duvall, a atriz do clássico de suspense “O Iluminado”

Na quinta-feira, 11 de julho, foi noticiada a morte aos 75 anos da atriz Shelley Duvall, famosa por ser a protagonista ao lado de Jack Nicholson no clássico de suspense dos anos setenta dirigido por Stanley Kubrick, ‘The Shining (O Iluminado)’.

A informação veio à tona graças a um relatório do meio Variety, que reproduziu as palavras de confirmação da morte por parte de seu parceiro, Dan Gilroy, que acrescentou que a perda humana ocorreu na cidade de Blanco, no Texas.

Por trás das câmeras de 'O Iluminado'

Shelley Duvall

Possivelmente para as novas gerações de fãs da sétima arte, Duvall seja um pouco desconhecida, no entanto, a atriz nascida em Fort Worth, Texas, em 1949, foi uma das mais requisitadas no meio de Hollywood e uma das pioneiras, juntamente com Robert Redford, no incentivo ao cinema independente.

Shelley começou a dar seus primeiros passos no cinema graças ao diretor Robert Altman, que a escolheu para fazer parte de Brewster McCloud. Além disso, eles trabalharam juntos em vários filmes e séries, como McCabe & Mrs. Miller, Thieves Like Us e Nashville. Anos mais tarde, foi a vez de 3 Women, filme pelo qual ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Cannes e uma indicação ao BAFTA.

Em 1980, a obra de suspense de Kubrick foi sem dúvida a melhor de sua carreira e o levou à fama mundial, no entanto, paradoxalmente foi o trabalho que mais lhe causou problemas psicológicos, em parte, devido à forte pressão exercida sobre ele pelo renomado diretor e por Nicholson.

Em 2016, ela reconheceu que tinha distúrbios mentais e que durante as filmagens de ‘O Iluminado’, o diretor fez com que o resto do elenco não lhe dirigisse a palavra para causar um impacto nela que a desestabilizasse e, assim, conseguisse que ela se emocionasse para o personagem: “Não vou entrar em muitos detalhes, mas foi um inferno fazer parte desse filme. Stanley me pressionou como nunca antes. Foi o papel mais difícil que tive que interpretar”.