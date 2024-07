Pedro Sampaio relata sufoco para pousar no aeroporto do Ceará

Avião com Pedro Sampaio não consegue pousar em aeroporto no Ceará

Pedro Sampaio precisou lidar com um problema durante sua viagem para o Ceará. Segundo o artista, o susto durante o voo foi grande, já que o piloto precisou arremeter duas vezes.

Nos stories do Instagram, Pedro contou aos fãs que, devido às questões climáticas, o piloto tentou pousar duas vezes no aeroporto de São Benedito, mas não conseguiu e arremeteu. O DJ se apresentaria nesta sexta-feira (12) em Reriutaba, mas a organização suspendeu o show.

Após as tentativas frustradas, o piloto viajou até Teresina, no Piauí, onde abasteceu o avião: “Estamos abastecendo e tentando achar uma solução segura para chegar no show”, escreveu o famoso no story postado.

Piloto explica sufoco

Pedro Sampaio também fez um vídeo onde o piloto explica o que aconteceu durante a viagem ao Ceará. O profissional disse que a mudança de aeroporto foi feita por medida de segurança.

“Projetamos fazer duas aproximações dentro do nosso limite de segurança. Para a segurança da aviação e de todos nós não podíamos mais fazer mais vezes, porque a gente tinha o combustível remanescente para alternar com segurança e a gente não tinha visibilidade da pista”, contou o piloto.

Tempo fechado

O nevoeiro intenso nos arredores do aeroporto fizeram o piloto mudar a rota e pousar no Aeroporto de Sobral, situado a menos de uma hora de carro do município onde o DJ faria o show.

Depois de tudo isso, Pedro Sampaio chegou Pas 4h28 da manhã no Ceará, mas deixou um recado aliviado aos fãs.

“Está com melhores condições climáticas. Não vamos desistir”, escreveu o músico no Instagram.

Nada de show

No caminho, Pedro recebeu a notícia da organização do evento de que a apresentação estava cancelada. Mas, o famoso deixou um recado para os fãs que esperavam pela apresentação.

“A organização do evento decidiu que o show não iria mais acontecer. Me botei a disposição para fazer o show amanhã [12/07] a noite. Eu e minha equipe estamos aguardando a resposta”, finalizou o comunicado.