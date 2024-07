Nova minissérie com Nicole Kidman estreia no catálogo da Netflix

‘O Casal Perfeito’, nova minissérie com Nicole Kidman, tem tudo para dominar o Top 10 da Netflix a partir do dia 5 de setembro, quando a produção chega oficialmente ao catálogo da plataforma.

O teaser oficial, que acaba de ser divulgado, levanta a seguinte pergunta: Segredos podem mesmo ser guardados a sete chaves?. A questão fica no ar, mas revela ao público que vem mais uma ficção dramática para maratonar.

A história

Em apenas seis episódios, você vai conhecer o casal Amelia Sacks (Eve Hewson) e Benji Winbury (Billy Howle), que estão prestes a subir no altar.

Mas, a noiva sente toda a pressão com a união, já que seu noivo é um dos herdeiros de uma das famílias mais ricas de Nantucket, além de ser filho da famosa romancista Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), que desaprova o romance.

Mesmo assim, a ricaça não poupa despesas no planejamento do que promete ser o casamento mais luxuoso de todos os tempos,, mas o surgimento de um corpo na praia acaba com todo o glamour do momento.

Além disso, muitos segredos vêm à tona e montam o cenário ideal para uma investigação que parece arrancada das páginas de um dos livros de Greer. De repente, todos são suspeitos.

Além de Nicole Kidman, Eve Hewson e Billy Howle, a minissérie ‘O Casal Perfeito’ conta com Liev Schreiber, Meghann Fahy, Dakota Fanning, Ishaan Khatter e Jack Reynor no elenco principal.

A produção

Nicole também está na produção executiva desta novidade da Netflix. Ao lado dela está a diretora executiva Susanne Bier , a roteirista Jenna Lamia e a autora Elin Hilderbrand.

‘Pedaço de Mim’ no TOP 3

A minissérie brasileira ‘Pedaço de Mim’ chegou ao Top 3 mundial da Netflix. Protagonizada por Juliana Paes, a produção recebe uma boa avaliação em diversas partes do mundo e aplausos de autores da Globo, como Gloria Perez.

No Instagram, a responsável por muitas novelas da Globo disse que ‘Pedaço de Mim’ é uma “história de peso” e deu os parabéns para Angela Chaves, autora responsável pela produção nacional.