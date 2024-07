Netflix: Filho de Andréa Beltrão está em Pedaço de Mim. Você sabia?

José Beltrão está no elenco e nos bastidores de Pedaço de Mim(Netflix)

José Beltrão, filho de Andréa Beltrão com o diretor Maurício Farias, está no elenco do melodrama Pedaço de Mim (Netflix), que ocupa o primeiro lugar na lista de produções da plataforma.

Aos 24 anos, o jovem ator interpreta Marcos, um dos filhos de Liana (Juliana Paes), personagem crucial para a história criada pela autora Angela Chaves para o streaming.

Comparações

Estreando na frente das câmeras, José Beltrão revelou que a comparação com a mãe e o pai é algo inevitável, mas que prefere enxergá-los como referências.

Mesmo assim, José deixa claro que pretende trilhar seu próprio caminho na profissão.

“Minha mãe é uma referência para mim. Aprendi muita coisa com ela sobre atuação desde que comecei”, disse ele durante uma entrevista ao jornal O Globo.

A gravidez é o grande mistério

O mistério envolvendo a gravidez de gêmeos de Liana, personagem de Juliana Paes, é um grande motivo para você não se arrepender de assistir a história do começo ao fim.

A gestação de dois meninos não é surpresa para ninguém. Mas, o que você precisa desvendar é como Liana (Juliana Paes) conseguiu engravidar ao mesmo tempo de dois homens diferentes.

“Esses bebês são de pais diferentes. Um é do meu marido, nós sempre sonhamos com isso, o outro eu só queria esquecer”, avisa a protagonista no teaser da Netflix.

O que acontece com Liana

Para saber a resposta verdadeira é preciso assistir a nova série da Netflix. Mas, se olhar apenas para as pistas disponíveis no teaser de Pedaços de Mim, a personagem de Juliana Paes está muito enojada com o que aconteceu.

Durante o banho, Liana aparece chorando muito e tentando limpar a qualquer custo uma sujeira nada aparente aos olhos. A situação nos faz pensar que a sujeira invisível foi feita pelo pai biológico do segundo bebê.

Os capítulos de Pedaço de Mim

A nova série brasileira da Netflix tem apenas uma temporada de 17 episódios. Em cada um o público acompanha o drama de Liana, uma mulher que sonha em ser mãe, acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos dramáticos que afetam seu casamento.