Vladimir Brichta vive personagem tóxico na nova série brasileira da Netflix

Vladimir Brichta revelou que seu personagem em Pedaço de Mim, a nova série brasileira da Netflix, é tóxico. A revelação foi feita durante o lançamento oficial desta produção que acaba de chegar na plataforma.

ANÚNCIO

O famoso destaca que Tomás é visto como um homem nervoso, já que a série inédita acontece em 2006. Mas, ao trazer para 2024 o contexto muda totalmente e ganha um nome.

“Hoje, as coisas têm nome. Agora, em 2024, sabemos que ele é tóxico”, afirmou o ator.

Dar o nome certo às coisas

Vladimir também reforçou que é importante o público entender exatamente o comportamento do personagem de Pedaço de Mim (Netflix).

“Essse é o primeiro passo para uma correção. A minha fé é geracional, que as próximas gerações virão melhores”, destacou ele.

A gravidez é o grande mistério

O mistério envolvendo a gravidez de gêmeos de Liana, personagem de Juliana Paes, é um grande motivo para você não se arrepender de assistir a história do começo ao fim.

A gestação de dois meninos não é surpresa para ninguém. Mas, o que você precisa desvendar é como Liana (Juliana Paes) conseguiu engravidar ao mesmo tempo de dois homens diferentes.

ANÚNCIO

Juliana Paes no lançamento de Pedaço de Mim, nova série da Netflix (Nat Odenbreit/Netflix e Marcos Serra Lima/Netflix)

“Esses bebês são de pais diferentes. Um é do meu marido, nós sempre sonhamos com isso, o outro eu só queria esquecer”, avisa a protagonista no teaser da Netflix.

O que acontece com Liana

Para saber a resposta verdadeira é preciso assistir a nova série da Netflix. Mas, se olhar apenas para as pistas disponíveis no teaser de Pedaços de Mim, a personagem de Juliana Paes está muito enojada com o que aconteceu.

Durante o banho, Liana aparece chorando muito e tentando limpar a qualquer custo uma sujeira nada aparente aos olhos. A situação nos faz pensar que a sujeira invisível foi feita pelo pai biológico do segundo bebê.

Os capítulos de Pedaço de Mim

A nova série brasileira da Netflix tem apenas uma temporada de 17 episódios. Em cada um o público acompanha o drama de Liana, uma mulher que sonha em ser mãe, acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos dramáticos que afetam seu casamento.