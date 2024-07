Este é o ranking dos melhores filmes da Netflix para assistir no mês de julho

Para os consumidores ávidos de conteúdo online, este é o lugar certo, pois poderão encontrar o top dos filmes mais populares em 5 de julho na Netflix. Uma das vantagens dessas plataformas é a sua portabilidade, além de poder encontrar produções originais, estreias e títulos clássicos premiados em festivais.

Top dos melhores filmes da Netflix para assistir em julho

1. Tudo em Família

Pode haver algo pior do que trabalhar como assistente de uma estrela de cinema mimada que não te leva a sério? Sim, descobrir que ele está apaixonado pela sua mãe.

2. Um Tira da Pesada 4

Quatro décadas depois de seu inesquecível primeiro caso em Beverly Hills, o detetive de Detroit Axel Foley retorna ao que faz de melhor: resolver crimes e semear o caos.

3. Case comigo

Uma estrela pop é abandonada por seu noivo, uma estrela do rock, momentos antes de seu casamento no Madison Square Garden, então decide se casar com um homem escolhido aleatoriamente na plateia.

4. Arranca-me a Vida

O filme narra a história de Catalina Guzmán de Ascencio, que luta contra a opressão de seu marido, o general Andrés Ascencio, no México dos anos 1930. Catalina, interpretada por Ana Claudia Talancón, se casa muito jovem com um proeminente político de Puebla, o general Andrés Ascencio, interpretado por Daniel Giménez Cacho. Desde o início de seu relacionamento, o caráter áspero e impositivo do general Ascencio entra em conflito com a rebeldia e frescor de Catalina.

5. Mundo Miraculoso: Xangai, a lenda da Ladydragon

Para se juntar a Adrien em Xangai, Marinette vai visitar seu tio Wang, que está celebrando seu aniversário. Mas assim que chega à China, sua bolsa com Tikki é roubada! Isso a impede de se transformar em Ladybug em segredo! Sozinha na grande cidade, Marinette aceita a ajuda de uma jovem muito engenhosa, Fei. As duas garotas se tornam amigas e descobrem a existência de uma nova joia mágica, os Prodigios, que Hawk Moth, também presente em Xangai, tem procurado por muito tempo.

6. Cante! 2

Buster Moon e seus amigos precisam convencer a estrela do rock Clay Calloway a se juntar a eles na estreia de um novo show.

7. John Wick - Um Novo Dia Para Matar

John Wick é um antigo assassino de aluguel de Nova York que se aposentou da profissão depois de perder a esposa. No entanto, ao descobrir a trama sombria que a máfia havia planejado para acabar com ele, tirando-lhe o que mais amava, ele decide voltar ao negócio, desta vez por conta própria, para se vingar.

8. A Era do Gelo 3: A origem dos dinossauros

Terceira parte das aventuras de Diego, Scrat e companhia. Desta vez, terão que lidar com vários dinossauros. Scrat continua tentando pegar a bolota muito escorregadia; Manny e Ellie aguardam o nascimento de seu mini-mamute; Sid, o preguiçoso, se mete em apuros ao formar repentinamente sua própria família após encontrar alguns ovos de dinossauro.

9. Alerta de Risco

Quando uma soldado das forças de elite dos Estados Unidos retorna para casa após a morte repentina de seu pai, suas perguntas a levarão a enfrentar uma gangue violenta.

10. Sem limites

Um escritor (Bradley Cooper), que está passando por uma crise de criatividade, experimenta um novo medicamento que o coloca em condições de usar ao máximo todas as suas faculdades mentais; é uma espécie de pílula inteligente que o ajuda a ter sucesso em Nova York. Um poderoso financista de Wall Street (De Niro) sente uma curiosidade extraordinária em descobrir o que está por trás de tanto sucesso.