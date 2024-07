Fotos mostram como estão Isabella e Connor, os filhos de Tom Cruise e Nicole Kidman

Nicole Kidman e Tom Cruise foram um dos casais mais famosos do mundo do entretenimento nos anos 90, pois estiveram casados por 11 anos, de 1990 a 2001, e embora tenham se separado, algo os une para a vida toda: seus filhos.

ANÚNCIO

E é que poucos sabem ou se lembram, mas o casal famoso adotou dois filhos quando estavam casados, Connor e Isabella.

Os pequenos já cresceram, mas têm-se mantido afastados dos holofotes e levam uma vida muito privada e simples.

Como são os filhos adotivos de Tom Cruise e Nicole Kidman

Isabella, a filha adotiva de Tom Cruise e Nicole Kidman, tem 31 anos e se dedicou à pintura, compartilhando cada quadro ou pintura em sua conta do Instagram, onde também os vende.

A jovem, que se casou em 2015 em Londres, de vez em quando compartilha uma foto dela em sua conta do Instagram e nos deixa ver o quanto está crescida e bonita.

Por sua vez, Connor, que tem 29 anos, se dedicou à pesca, como demonstra em suas redes sociais, e também adora praticar esportes como golfe.

Apenas alguns dias atrás, Tom Cruise foi flagrado chegando a Londres com seu filho Connor, surpreendendo a todos com o quanto adulto e mudado o jovem está. Além disso, ficou claro que ele mantém contato e encontros ocasionais com ele e sua irmã Isabella, ao contrário de sua filha Suri Cruise, a quem não vê desde a infância.

ANÚNCIO

Qual é a relação de Connor e Isabella com Nicole Kidman e Tom Cruise

E, até onde se sabe, os dois filhos adotivos do ator são cientologistas, religião à qual Tom pertence e que o levou a se separar de Katie e sua filha, pois elas não são cientologistas.

É por isso que o ator fala com seus filhos mais velhos e compartilha com eles, e até mesmo a mídia afirma que os jovens são mais próximos de seu pai e se dão melhor com ele por essa mesma razão, já que Nicole não pertence a essa religião e, portanto, não teriam um relacionamento muito próximo.

Na verdade, em 2007, ela confessou que seus filhos mais velhos não a chamavam de ‘mamãe’, mas sim pelo nome, o que a incomodava e a fazia repreendê-los.

No entanto, Nicole sempre se mostrou orgulhosa de seus filhos mais velhos e sempre garantiu que os apoia e os ama.

Há alguns anos, disse à revista Australian Womens Weekly: “Estou muito, muito orgulhosa das conquistas de Isabella e Connor. Ambos escolheram campos criativos e artísticos e estão se saindo magnificamente. Mas o que mais me orgulha são as pessoas em que se tornaram, são generosos, amáveis e trabalhadores, e essas são as qualidades que adoro ver nos meus filhos”.”