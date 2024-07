O cruel e humilhante apelido que deram ao príncipe Harry nos Estados Unidos

O príncipe Harry e Meghan Markle se conheceram em julho de 2016. Foi amor à primeira vista, pois em seu segundo encontro o próprio Duque de Sussex soube que seu relacionamento estava sério com a atriz, conforme escreveu em suas memórias ‘Spare’.

Harry afirmou em seu livro que Meghan estava de passagem por Londres e uma amiga em comum, Violet von Westenholz, organizou um encontro às cegas para eles. Algumas semanas depois, Harry a convenceu a ir acampar por cinco dias em Botsuana, sozinhos, sob as estrelas. Foi lá que começou a história de amor deste casal.

Em 27 de novembro de 2017, através de um comunicado público do Clarence House, o príncipe Charles anunciou o noivado do príncipe Harry e Meghan, que se casaram em 19 de maio de 2018 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Desde então, com seus altos e baixos, o casal permaneceu unido, tornando-se um dos casamentos mais polêmicos, mas também mais populares do Reino Unido, de onde se exilaram em 2020, após renunciarem aos seus compromissos com a Coroa.

Não gostam dele nos Estados Unidos ?

De acordo com a revista Vanidades, a fama dos agora duques de Sussex não se limita apenas à nação do príncipe Harry, mas sua relevância também predomina nos Estados Unidos, onde agora residem na área de Montecito, Califórnia, com seus dois filhos pequenos: o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

Mas os papéis na América do Norte, de acordo com especialistas, parecem ter se invertido para Harry e Meghan, já que o monopólio midiático da relação está sendo dominado por ela, o que levou a mídia a atribuir um apelido humilhante e cruel ao caçula do rei Charles.

De acordo com relatos da imprensa local dos Estados Unidos, pode-se detectar um padrão claro: a forma como se referem ao príncipe Harry nos escritos.

‘O marido de Meghan Markle’, este é o apelido que a imprensa norte-americana deu ao duque de Sussex, que aparentemente é muito menos famoso do que sua esposa na nação onde agora reside.

Destaca-se que a situação é engraçada, tendo em conta que mais do que o ‘marido da protagonista de Suits’, agora o príncipe ruivo é oficialmente um residente dos Estados Unidos, de acordo com documentos revelados pelo Registro Mercantil, que mostram que o duque se sente mais americano do que nunca, enquanto na realidade os nativos mostram certa rejeição em relação a ele.

Uma popularidade em queda

Recentemente, a popularidade de Harry caiu abruptamente. De acordo com dados da pesquisa da Redfield e Wilton para a Newsweek, a popularidade do príncipe Harry nos Estados Unidos despencou 48 pontos entre dezembro de 2022 e meados de fevereiro de 2023, resultando em um índice líquido de aprovação de -10.

De acordo com a pesquisa, durante o mesmo período Meghan Markle teve uma queda de menos de 40 pontos, mas como ela começou sendo muito menos popular do que seu marido entre os entrevistados, sua queda ainda resultou em um índice de aprovação líquido de -17.

Esses dados, no final das contas, mostram que nenhum dos dois membros da realeza é a celebridade mais querida nos Estados Unidos.