IA recria as emoções: assim seriam os personagens de ‘Divertida Mente 2′ se fossem reais

Apenas 24 dias foram suficientes para que o filme Divertida Mente 2′ se tornasse o filme da Pixar mais lucrativo da empresa. Mas não é apenas esse o seu registo, pois a sua popularidade tem sido tal que agora está em 14º lugar dos filmes mais vistos deste século.

A história de Riley e suas emoções superou os quase R$ 240 milhões arrecadados por ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, um dos filmes de maior bilheteria. Enquanto está no topo dos mais populares após ‘Avatar’, ‘Toy Story 3′ e ‘Vingadores: Ultimato’.

Nesta ocasião, Riley está enfrentando a puberdade e todas as novas emoções que a invadirão. A segunda parte do filme chegou em meio ao auge do acesso à Inteligência Artificial, e é por isso que alguns fãs se deram à tarefa de recriar os personagens com essa tecnologia como se fossem reais. O resultado foi excelente e aplaudido por milhares de pessoas, que se encarregaram de viralizá-lo.

Assim seria a aparência das emoções se fossem humanas

Foi pedido à ferramenta Copilot da Microsoft que gerasse imagens que representassem a vida real e este foi o resultado.

‘Vergonha’

A inteligência artificial a criou como uma menina cujo olhar expressa certo medo, com cabelo liso e escuro, da mesma cor que seus olhos.

Divertida Mente IA recria 'Ansiedade' e 'Vergonha' se fossem humanos (Imagen de La Nación)

‘Ansiedade’

Esta emoção foi a protagonista na segunda entrega, e para a IA, seria um rapaz ruivo com olhos verdes, que manifesta certo nervosismo e hesitação.

‘Tédio’

O tédio é representado por uma jovem de cabelo lilás, que veste um pijama roxo e está sempre grudada em um celular. Claramente, seu rosto reflete o aborrecimento que ela sente.

Divertida Mente IA recria 'Inveja' e 'Tédio' se fossem humanos (Imagen de La Nación)

‘Inveja’

Uma jovem branca com cabelos turquesa, olhar perdido e bastante enrubescida, é como o ‘Copilot’ retrata ‘Inveja’ se fosse uma adolescente.

‘Alegria’

De acordo com o jornal La Nación, trata-se de uma mulher jovem com um corte de cabelo bob azul, usando um vestido amarelo e com um grande sorriso.

‘Tristeza’

"Nesta imagem de uma mulher jovem, o azul característico deste personagem é replicado tanto em seu cabelo quanto em seus olhos, que olham por trás de óculos redondos. A expressão invertida de sua boca denota melancolia", destacou o veículo de comunicação.

‘Raiva’

Assim como as outras emoções primárias, este personagem é representado por um homem de meia-idade, com barba e terno de escritório.

Divertida Mente IA recria 'Raiva' se fosse humano (Imagen de La Nación)

‘Medo’

Também foi retratado como um homem de cerca de 36 anos, coberto com um manto roxo e uma expressão de terror.

Divertida Mente IA recria 'Nojinho' e 'Medo' se fossem humanos (Imagen de La Nación)

‘Nojinho’

Finalmente, essa garota vaidosa seria uma jovem adulta, com cerca de 23 anos, asiática, de cabelo curto e verde.