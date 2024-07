Complicações com a doença de Crohn, a causa da morte do ex-Menudo Adrián Olivare

Complicações com a doença de Crohn, a causa da morte do ex-Menudo Adrián Olivares

A repentina morte de Adrián Olivares, ex-membro do Menudo, chocou milhares de fãs do grupo que fez sucesso nas décadas de 80 e 90. O fato de ser um homem muito jovem, com apenas 48 anos, surpreendeu muitos, além do sigilo mantido por parte de seus familiares e amigos, que preferiram guardar silêncio.

ANÚNCIO

A notícia de seu falecimento em 8 de julho foi confirmada por dois de seus ex-colegas, Robert Avellanet e Sergio Blass; que, através das redes sociais, enviaram mensagens de despedida e imagens dos momentos que viveram com o cantor.

De acordo com o jornal El Universal, surgiram rumores de que a causa de sua morte foi devido a complicações com uma cirurgia gástrica; no entanto, fontes próximas à família revelaram outros detalhes sobre o que aconteceu com Olivares.

GoFundMe para o funeral de Adrián Olivares e os detalhes

Foi uma mulher identificada como Diana Faget, que através da plataforma GoFundMe revelou a terrível doença que o irmão da cantora mexicana Karla Souza estava sofrendo.

De acordo com o texto publicado para solicitar fundos para o funeral, Olivares sofria de doença de Crohn que se complicou com uma lesão interna, colite ulcerativa que acabou por tirar-lhe a vida.

"Nosso querido Adrián Olivares faleceu inesperadamente às 5:30 da manhã de hoje (8 de julho). Tinha 48 anos. Foi diagnosticado com doença de Crohn há uma semana e complicou-se com uma colite ulcerativa", lê-se no texto publicado.

Complicações com a doença de Crohn, a causa da morte do ex-Menudo Adrián Olivares O ex-Menudo Adrián Olivares faleceu no último dia 8 de julho (Foto: Capture plataforma GoFundMe)

Ele detalhou que Adrián tem três filhas pequenas e pediu ajuda financeira dos fãs e do público em geral para cobrir os custos do funeral do músico, já que, garantiu, a família não tem os recursos necessários.

ANÚNCIO

"A família não tem os meios (econômicos) para dar a Adrian sua última despedida e ajudar suas filhas com todas as despesas necessárias. Todas as doações serão entregues à sua mãe, Natasha."

A doença de Crohn e suas consequências

De acordo com o portal da Mayo Clinic, a doença de Crohn causa inflamação nos tecidos do trato digestivo, o que por sua vez pode resultar em dor abdominal, diarreia grave, fadiga, perda de peso e desnutrição.

"A inflamação que ocorre como resultado da doença de Crohn pode afetar diferentes áreas do trato digestivo dependendo da pessoa, na maioria dos casos, o intestino delgado. A inflamação geralmente se estende às camadas mais profundas do intestino," destaca o portal médico.

Dizem que é uma doença dolorosa e debilitante e, em alguns casos, pode levar a complicações que colocam a vida do paciente em risco.

Não há uma cura conhecida, mas existem terapias que podem reduzir significativamente seus sinais e sintomas, e até mesmo alcançar uma remissão a longo prazo e a desinflamação do intestino. Muitos pacientes com doença de Crohn podem levar uma vida normal com a ajuda de tratamento.

Adrián Olivares supostamente teve complicações em seu quadro clínico com uma colite ulcerativa; ou seja, feridas no trato digestivo que afetaram “a camada mais profunda do intestino grosso, também conhecido como cólon, e o reto. Na maioria das pessoas, os sintomas costumam aparecer ao longo do tempo e não repentinamente”.