Netflix: a aterrorizante minissérie baseada em eventos reais brutais super chocante

A Netflix vai incorporando diariamente uma grande quantidade de filmes, minisséries e séries para expandir o catálogo da plataforma, além de esperar para ver se alguns de seus lançamentos se tornam os novos sucessos do serviço ou se conseguem se posicionar entre os 10 mais assistidos.

ANÚNCIO

E uma série documental recém-chegada rapidamente se tornou um sucesso e está sendo uma das sensações da plataforma.

A série assustadora que você deve assistir

Trata-se de ‘Moradores Indesejados’, uma série documental de cinco episódios que realmente vai te deixar aterrorizado.

Moradores Indesejados Netflix (Courtesy of Netflix)

“A série narra histórias de inquilinos - aparentemente inofensivos - que se tornam pesadelos reais para vítimas desprevenidas quando suas intenções malévolas e, às vezes, violentas vêm à tona. Essas inquietantes histórias reais destacam a ameaça mascarada que pode estar à espreita no final do corredor”.

Assim descreve a plataforma a produção dirigida por Domini Hoffman, onde são contadas histórias que vão te deixar completamente chocado e arrepiado.

São histórias reais brutais que vão fazer você pensar bastante sobre quem pode estar no seu quarto ao lado.

Neste caso, trata-se da segunda temporada da produção, que retornou tão viciante e assustadora quanto antes. E os críticos concordam.

ANÚNCIO

“Pegue o testemunho da primeira temporada e vá com tudo, oferecendo outro fragmento essencial de emoções 'true crime'”, afirmou Greg Wheeler de The Review Geek.

Por sua vez, Karina Adelgaard do Heaven of Horror apontou que a série "está de volta à Netflix com mais do mesmo. E digo isso no bom sentido, já que a primeira temporada foi tão fascinante quanto aterrorizante".

Dessa forma, se você quiser assistir a uma série documental viciante e assustadora que vai te prender com suas histórias reais, ‘Moradores Indesejados’ é uma ótima opção para assistir na Netflix.