Jennifer Aniston tem dois irmãos dos quais poucos sabem: quem são John Melick III e AJ?

Jennifer Aniston é uma das atrizes americanas mais famosas e bem-sucedidas da história. Ela alcançou grande fama com sua atuação como Rachel Green na icônica série Friends em 1994.

Desde então, ela conseguiu se manter relevante nas telas sem que nenhum escândalo manchasse seus grandes sucessos. No entanto, também é uma das estrelas mais reservadas de Hollywood.

Na verdade, embora tenha sido aberta sobre algumas experiências pessoais, a famosa tentou manter sua vida privada longe dos holofotes; especialmente no que diz respeito à sua complicada família.

Por isso, muitos parecem não saber que a atriz tem dois meio-irmãos com os quais não compartilha as relações mais próximas. Quer saber quem são? Continue lendo para descobrir.

Quem são os irmãos desconhecidos de Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston é o único fruto do casamento entre o ator John Aniston e a modelo Nancy Dow. Antes de se casar com Aniston, Dow já havia sido casada com o pianista Jack Melick.

De acordo com a Vanity Fair, esse casamento durou cinco anos e deles tiveram um filho: John Melick III. Ele nasceu em 1959 e é o primeiro irmão da atriz, que nasceu dez anos depois.

Os pais de Aniston estiveram casados por três décadas de altos e baixos até decidirem se divorciar. Anos depois da separação, o pai dela refez sua vida com a atriz Sherry Rooney.

Dessa relação nasceu em 1989 o meio-irmão mais novo da vencedora do Emmy: Alexander "AJ" Aniston. Ambos levaram vidas longe dos holofotes, mas sabem-se esses detalhes sobre eles:

John Melick III

Assim como sua irmã mais nova, Melick atua no meio artístico, mas nos bastidores. Segundo a fonte citada, ela tem sido assistente de direção e gerente de produção em vários filmes.

Filmes como Piranha 2 (2012) e Horse Girl (2020), por exemplo. Em relação à sua vida amorosa, ele se casou com Shannon Melick em 1995 e tiveram dois filhos, mas se divorciaram há alguns anos.

Com relação ao seu relacionamento com Aniston, a revista afirmou que a famosa atriz costuma visitar regularmente seu meio-irmão mais velho, mas até o momento eles não trabalharam em nenhum projeto.

Alexander "AJ" Aniston

As coisas com seu irmão mais novo são mais complicadas. De acordo com a Vanity Fair, o relacionamento entre Jennifer e Alexander é distante por decisão da protagonista de The Morning Show.

Na verdade, uma das últimas vezes em que foram vistos juntos foi na estreia do filme Meu Namorado é um Zumbi (2004), quando ele ainda era um adolescente de apenas 14 anos de idade.

Ao crescer, "AJ" abandonou sua imagem clássica por um visual punk e adotou um estilo de vida nômade. Em 2013, fez uma confissão ao Daily Mail: "Me incomoda ser irmão de Jennifer Aniston".

Com relação à sua educação, ele frequentou a universidade em Santa Cruz, Califórnia, mas desistiu dos estudos logo após começar. De acordo com a mídia britânica, atualmente ele vive em sua van.

O seu progenitor fornecia-lhe ajuda financeira até à sua morte há dois anos. Também é pai de dois filhos com a sua ex, a maquilhadora Adriane Hallek, que tem a custódia de ambos os filhos.