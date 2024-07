Adrián Olivares, ex-membro do Menudo, falece aos 48 anos

Membros do Menudo

Adrián Olivares, o artista mexicano que fez parte do icônico grupo musical Menudo, faleceu aos 48 anos.

A notícia foi confirmada nas redes sociais por Robert Avellanet, que foi seu companheiro na banda. Juntos, também compartilharam o palco com Sergio Blass, Rubén e Rawy.

Reações e homenagens

Robert Avellanet expressou sua dor e surpresa pela perda: "Ainda estou em choque! Força para sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre lembrarei de seu grande senso de humor. Nos encontraremos lá. RIP Adrián", escreveu em suas redes sociais.

Sylvia Campos, ex-parceira de Olivares, também compartilhou algumas palavras emocionantes nas redes sociais: "Meu lindo Adrianzinho, você sempre viverá em meu coração, tive a sorte de compartilhar um amor tão bonito contigo, você foi um grande homem, cantor, filho, irmão, amigo, mas acima de tudo, um GRANDE GRANDE pai. Que seu caminho esteja cheio de luz 🌟 Eu te amarei para sempre ♥️🙌🏼".

Trajetória no Menudo

Adrián Olivares juntou-se ao Menudo em 1992, sendo o único estrangeiro a fazer parte da banda porto-riquenha. Durante o seu tempo com o grupo, participou na gravação de discos como ‘Detrás de tu mirada’ e ‘15 años’, que incluíam canções populares como ‘Bésame en la playa’ e ‘Búscame’.

Em 1993, Olivares decidiu deixar o Menudo, sendo substituído pelo porto-riquenho conhecido como ‘Ricky III’. Apesar de sua curta passagem pela banda, ele deixou uma marca significativa em seus fãs e colegas de grupo.

Legado e outros projetos

Após sair do Menudo, Adrián Olivares continuou sua carreira musical e, muitos anos depois, participou do documentário ‘Menudo: Siempre jóvenes’, que explorava a história e o impacto do grupo na música pop.

Até o momento, não foram fornecidos detalhes sobre a causa de sua morte. A notícia de seu falecimento gerou inúmeras reações de tristeza e condolências nas redes sociais, refletindo o carinho e respeito que ele conquistou ao longo de sua vida.

Adrián Olivares será lembrado por seu talento, carisma e contribuição para o legado do Menudo, uma das bandas mais emblemáticas da música latina.